新冠疫情：德國總統進入隔離 默克爾呼籲市民限制交際

德國新冠病毒感染連續三天打破紀錄，德國總統也進入隔離狀態。疫情快速加劇引發進一步的憂慮。德國總理默克爾表示，德國進入了疫情嚴重時期。她呼籲人們限制交際和旅行。

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據《南德意志報》報道，德國總統施泰因邁爾身邊的一位保安人員被測出新冠病毒陽性，施泰因邁爾因此於周六也接受了檢測，但檢測結果周六下午尚未出台。施泰因邁爾現已進入隔離狀態。

據德廣聯報道，德國新冠病毒新感染數字進一步上跳，周六單日確診新患者為7830例，連續三天打破紀錄。德國總理默克爾為此向市民發出緊急呼籲。在其每周電視視頻中，她呼籲人們限制家庭交際並限制旅行。她說，“我請求您，不要進行任何不必要的旅行。不要進行任何不必要的慶祝活動。請儘可能呆在自己家中。”

默克爾補充說，德國正處於新冠大流行“非常嚴重階段”。新冠病毒的傳播比六個月前開始時要快。在這種情況下，僅保持距離和戴口罩已不夠。“我們現在必須再向前一步。科學清楚地告訴我們，病毒的傳播直接取決於我們每個人的接觸和相遇次數。”

相比之下，德國是阻止新冠病毒大流行較為成功的國家。默克爾預告說，相對輕鬆的夏天結束了，艱難的幾個月即將到來。新冠病毒在冬天將如何發展，將在未來幾天和幾周內決定。默克爾說，“我們都將通過行動來決定這一點。”

為了遏制病毒的傳播，必須通知每個與感染者有過接觸的人，以打破感染鏈。衛生部門的確非常“偉大”，但是當受感染人數過多時，他們的工作將過為沉重，無法跟上。

為此，總理府部長布勞恩預告，將需要更多援助人員和大學生，以完成追蹤有過接觸的人的工作。

巴州州長索德爾警告說，如果德國象荷蘭，法國，西班牙和捷克一樣，不能追蹤所有與感染者有過接觸的人，這將非常危險。到時就只能全面限制接觸，就必須採取封城或類似的嚴格措施。

柏林羅伯特科赫研究所周六公布，當日單日確診新患者有7830例，比周五單日確診人數又多了500多人，達到了全所未有的歷史新高。德國總計患者有356387人。病亡人數單日增加33人，總計達9767人。