新西蘭大選 女總理率抗疫功高連任

新西蘭今天舉行國會選舉，現任總理阿爾登因防疫措施得當備受肯定，她領導的工黨可望拿下過半席次，贏得壓倒性勝利，她向所有信任工黨執政的新西蘭人致謝。

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據中央社今天報道稱，新西蘭大選 總理阿爾登率工黨大勝。消息說，新西蘭17日舉行國會選舉，在開完75%的選票後總理阿爾登領導的執政黨工黨得票率49%，篤定贏得這次選舉。

本屆新西蘭國會選舉預定選出120席，根據新西蘭廣播電台（Radio New Zealand）官網，目前已開出的99%選票中，中間偏左的工黨（Labour Party）得票率49%，料奪下64席；國家黨（National Party）得票率26.8%，料拿下35席；工黨的盟友綠黨（Green Party）得票率7.6%，料取得10席。其他還包括新西蘭行動黨（ACT New Zealand）得票率8%，預估拿下10席；民粹政黨新西蘭第一黨（New Zealand First Party）得票率2.7%，預料沒能取得任何席位；毛利黨（Maori Party）得票率1%，料取得1席。

新西蘭自1996年引進“聯立制”（Mixed Member Proportional）以來，從來沒有任何政黨單獨贏得過半多數，對於締造紀錄的選舉結果，阿爾登向歡欣鼓舞的支持者表示：“感謝許多票投我們，信任我們將繼續帶領新西蘭復蘇的民眾。”她還說，本屆大選工黨的支持率，至少是半世紀以來最高。阿爾登表示：“我們不會把你們的支持視為理所當然，我可以向大家保證，我們將是每一個新西蘭人的執政黨。”

該報道說，她的主要競爭對手、國家黨黨魁柯林斯（Judith Collins）在開出75%選票時發表談話承認敗選，並表示已致電阿爾登。柯林斯說：“恭喜！我相信，對工黨而言，這是優異的成果。”

這次選舉同時舉行兩項公民投票，一是有關安樂死合法化，一是開放大麻用於消遣用途。若選民同意大麻可當作消遣，新西蘭將繼烏拉圭及加拿大之後，成為全球第3個允許成人使用及販售大麻的國家。公投結果將於10月30日宣布。

據中央社說，新西蘭總理阿爾登成功爭取連任，致勝關鍵主要在於她領導工黨多次展現危機處理能力；但後疫情時代的經濟民生難題，將會是她今後必須面對的挑戰。

阿爾登自從投入選戰起，就展現危機處理能力。2017年10月中，大選點票完成，工黨及同盟綠黨加起來仍未達國會半數議席，同時對手國家黨的議席又未過半數，新西蘭面臨僵局國會（又稱懸峙國會，hung Parliament）的局面。

阿爾登就任總理8個月後，一度請產假6個星期，為全球史上第2位於任內生產的民選領導人（第一位是巴基斯坦已故總理碧娜芝．布托）。2018年9月阿爾登首度於聯合國發表演說，為史上第一次有國家領導人帶着嬰兒進入聯合國大會會議廳，發言過程中一度抱着3個月大女兒妮薇（Neve Te Aroha），而成為國際輿論佳話。

中央社說，阿爾登政府抗疫有成，是工黨贏得選戰的最重要因素之一。不過雖然危機處理出色，但阿爾登解決民生問題的能力，則讓人存疑。據雪梨晨驅報（Sydney Morning Hearld）9月17日報導，受到疫情打擊，尤其受抗疫鎖國措施影響，新西蘭今年連續兩季經濟萎縮超過一成，是該國11年來首現經濟衰退。即使撇開疫情因素，據威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）專家普克德（Kate C. Prickett）撰文指出，新西蘭目前面臨嚴重住屋短缺和貧困兒童比率偏高的問題。要如何克服後疫情時代的經濟民生問題，將是阿爾登今後必須要處理的難題。