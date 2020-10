新西蘭大選 女總理率抗疫功高連任

新西蘭今天舉行國會選舉,現任總理阿爾登因防疫措施得當備受肯定,她領導的工黨可望拿下過半席次,贏得壓倒性勝利,她向所有信任工黨執政的新西蘭人致謝。

據中央社今天報道稱,新西蘭大選 總理阿爾登率工黨大勝。消息說,新西蘭17日舉行國會選舉,在開完75%的選票後總理阿爾登領導的執政黨工黨得票率49%,篤定贏得這次選舉。

本屆新西蘭國會選舉預定選出120席,根據新西蘭廣播電台(Radio New Zealand)官網,目前已開出的99%選票中,中間偏左的工黨(Labour Party)得票率49%,料奪下64席;國家黨(National Party)得票率26.8%,料拿下35席;工黨的盟友綠黨(Green Party)得票率7.6%,料取得10席。其他還包括新西蘭行動黨(ACT New Zealand)得票率8%,預估拿下10席;民粹政黨新西蘭第一黨(New Zealand First Party)得票率2.7%,預料沒能取得任何席位;毛利黨(Maori Party)得票率1%,料取得1席。

新西蘭自1996年引進“聯立制”(Mixed Member Proportional)以來,從來沒有任何政黨單獨贏得過半多數,對於締造紀錄的選舉結果,阿爾登向歡欣鼓舞的支持者表示:“感謝許多票投我們,信任我們將繼續帶領新西蘭復蘇的民眾。”她還說,本屆大選工黨的支持率,至少是半世紀以來最高。阿爾登表示:“我們不會把你們的支持視為理所當然,我可以向大家保證,我們將是每一個新西蘭人的執政黨。”

該報道說,她的主要競爭對手、國家黨黨魁柯林斯(Judith Collins)在開出75%選票時發表談話承認敗選,並表示已致電阿爾登。柯林斯說:“恭喜!我相信,對工黨而言,這是優異的成果。”

這次選舉同時舉行兩項公民投票,一是有關安樂死合法化,一是開放大麻用於消遣用途。若選民同意大麻可當作消遣,新西蘭將繼烏拉圭及加拿大之後,成為全球第3個允許成人使用及販售大麻的國家。公投結果將於10月30日宣布。

據中央社說,新西蘭總理阿爾登成功爭取連任,致勝關鍵主要在於她領導工黨多次展現危機處理能力;但後疫情時代的經濟民生難題,將會是她今後必須面對的挑戰。

阿爾登自從投入選戰起,就展現危機處理能力。2017年10月中,大選點票完成,工黨及同盟綠黨加起來仍未達國會半數議席,同時對手國家黨的議席又未過半數,新西蘭面臨僵局國會(又稱懸峙國會,hung Parliament)的局面。

阿爾登就任總理8個月後,一度請產假6個星期,為全球史上第2位於任內生產的民選領導人(第一位是巴基斯坦已故總理碧娜芝.布托)。2018年9月阿爾登首度於聯合國發表演說,為史上第一次有國家領導人帶着嬰兒進入聯合國大會會議廳,發言過程中一度抱着3個月大女兒妮薇(Neve Te Aroha),而成為國際輿論佳話。

中央社說,阿爾登政府抗疫有成,是工黨贏得選戰的最重要因素之一。不過雖然危機處理出色,但阿爾登解決民生問題的能力,則讓人存疑。據雪梨晨驅報(Sydney Morning Hearld)9月17日報導,受到疫情打擊,尤其受抗疫鎖國措施影響,新西蘭今年連續兩季經濟萎縮超過一成,是該國11年來首現經濟衰退。即使撇開疫情因素,據威靈頓維多利亞大學(Victoria University of Wellington)專家普克德(Kate C. Prickett)撰文指出,新西蘭目前面臨嚴重住屋短缺和貧困兒童比率偏高的問題。要如何克服後疫情時代的經濟民生問題,將是阿爾登今後必須要處理的難題。