停火不到4分鐘 亞美尼亞指控遭阿塞拜疆炮轟

亞美尼亞和亞塞拜然的外交部昨天深夜曾發表聲明說，兩國已同意，自18日凌晨零時（格林威治標準時間17日20時）起「人道停火」。該停火由俄羅斯斡旋，為人道救援提供條件。但這一停火只延續不到4分鐘就夭折，因為亞美尼亞當即指控遭到阿塞拜疆南北炮擊。

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據法新社今天報道說，人道停火不到4分鐘，亞美尼亞控亞塞拜然發射大炮。亞美尼亞今天指控亞塞拜然違反新的人道停火協議，對他們發射大炮與火箭。據亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚（Shushan Stepanyan）推文指出：「敵方在午夜零時4分至2時45分於北方發射大炮，並在2時20分至2時45分於南方發射火箭。」

截至目前，亞塞拜然並未做出立即反應。

亞美尼亞和亞塞拜然的外交部17日晚間才發表聯合聲明說，兩國已同意宣布，自18日凌晨零時起「人道停火」。這是交戰雙方第2度試圖宣布停火，以平息因爭議地區納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆發的近3周激烈衝突；衝突已造成數百人喪命。但第2次的人道停火協議生效不到4分鐘，亞美尼亞指控亞塞拜然在凌晨零時4分發動炮火攻擊。

據該報道，亞美尼亞和亞塞拜然的外交部今天發表聲明說，兩國已同意自18日凌晨零時（格林威治標準時間17日20時）起「人道停火」。

亞美尼亞外交部17日晚表示，「亞美尼亞共和國和亞塞拜然共同國已同意，自當地時間10月18日凌晨0時0分起人道停火。」亞塞拜然外交部發表相同聲明，證實這項停火舉措。在這項宣布前，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與亞美尼亞及亞塞拜然外長舉行電話會談，強調「必須嚴格遵守」上周六（10月10日）在莫斯科達成的停火協議。

俄羅斯外交部也證實，展開「實質」對話以解決這項衝突至關重要。

繼拉夫羅夫上周六在莫斯科展開最後關頭斡旋後，亞美尼亞和亞塞拜然同意停火，但其後雙方又互控對方違反停火協議。

法新社說，納卡區是位於亞塞拜然境內的分離地區，主要居民是亞美尼亞裔，並獲得葉里凡（Yerevan）當局支持，當地自9月27日起爆發激烈衝突。根據一名官員的說法，衝突已造成超過700人喪命。