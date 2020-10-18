土耳其關注北塞浦路斯2020總統大選

土耳其支持的候選人ˎ 總理塔塔爾Ersin TATAR贏得2020年北塞浦路斯總統選舉。2020年10月18日 Ersin Tatar célèbre sa victoire électorale dans le nord de Nicosie, à Chypre, le 18 octobre 2020.

北塞浦路斯周日舉行2020年總統選舉的第二輪投票。土耳其支持的候選人ˎ 總理塔塔爾Ersin TATAR面對尋求連任的總統阿肯哲Mustafa AKINCI，以近52%的得票率勝出。

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位於地中海的塞浦路斯島，地理位置上屬於亞洲，但處於分裂中的塞浦路斯，作為一個整體在2004年5月1日就已成為歐盟成員。而塞浦路斯北部早在1974年就已自行宣布建國，全稱為“北塞浦路斯土耳其共和國”（RTCN），信仰伊斯蘭教。這一政體目前在全球只獲得土耳其的正式外交承認。

土耳其的支持者勝出

據本台RFI周日（2020年10月18日）的法文報道，土耳其支持的候選人Ersin TATAR在一周前10月11日上星期天的第一輪投票後領先，但在第二輪投票前，評論普遍看好尋求連任的總統Mustafa AKINCI。所以說，第二輪投票結果讓外界感到意外。

任期屆滿的社民黨籍總統阿肯哲推動當地土耳其裔與希臘裔之間的融合，他公開支持北塞浦路斯與土耳其脫鉤。而安卡拉支持的總統候選人塔塔爾則致力於塞浦路斯島南北一邊一國。

土耳其劍指東地中海

本台RFI法文報道指出,北塞浦路斯目前駐紮了超過三萬名土耳其軍人，這被認為屬於安卡拉向地中海東部延伸土耳其邊境戰略的一枚重要棋子。

之前相關報道 - 東地中海-希臘與土耳其仍無法對話

歐盟27個成員國本周在歐洲理事會期間，還重申支持希臘和塞浦路斯，面對土耳其的挑釁不退讓，但依然宣揚與安卡拉繼續對話。不過，歐盟將在12月份舉行的下一次峰會時，討論制裁土耳其的可能性。

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