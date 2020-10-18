特朗普辛苦跑3州追趕 拜登逍遙在家享民調領先

美國總統大選今天進入倒數16天，總統特朗普昨天周六馬不停蹄到3個州造勢。他在首站密西根州抨擊對手拜登是「罪犯」，還猛批民主黨人反美。拜登則待在家中無公開行程。特朗普在密西根州造勢時，還口誤將法國總統馬克龍「降職」稱總理。特朗普今天將在內華達州造勢。

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據法新社報道，美國總統大選，特朗普一天跑3州，而拜登待在家。

特朗普在密西根州摩斯奇岡（Muskegon）集會上拿文化戰大作文章。他對現場大批歡呼民眾說，民主黨想要「消滅美國歷史、清除美國價值、摧毀美式生活」。

特朗普也使勁塑造拜登貪腐的形象，再次推銷導致自己去年被彈劾的陰謀論，以及「紐約郵報」（New York Post）聲稱揭露拜登兒子韓特（Hunter Biden）貪腐證據的最新報道。據特朗普表示：「拜登是貪腐政客，拜登家族是犯罪企業。…他是罪犯，犯過罪。他是國安風險。」群眾報以熱烈歡呼。

特朗普被控濫用職權企圖挖掘拜登醜事，去年遭眾議院彈劾，但參議院判他無罪。

法新社說，勤跑行程的特朗普昨天接着前往美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新疫情中心的威斯康辛州，然後再赴內華達州拉斯維加斯結束這一天。今天川普將在內華達州卡森城（Carson City）舉行集會。至於低調造勢但仍在多項民調領先的拜登，昨天則是待在德拉瓦州家中，無公開行程。預計今天他將參與北卡羅來納州的競選活動。

據該報道，共和黨籍的特朗普曾感染2019冠狀病毒疾病，兩周前離開醫院。他打算在最後階段加緊腳步，幾乎天天都有集會活動，希望藉此催出自己的鐵桿支持者出面投票。

美國總統特朗普昨天口誤，在造勢場合中將法國總統馬克龍稱為總理。特朗普多次批評拜登口誤，並批拜登智力有問題。

據法新社，特朗普是在密西根州造勢時，口誤將馬克龍「降職」。特朗普向選民談及美國與加拿大、墨西哥之間的北美自由貿易協定（NAFTA）時，直說這是一起對美國很糟糕的協定，是他堅持重談的，接着話鋒一轉，說到馬克龍和巴黎氣候協定。據法新社說，特朗普跟選民說，除了北美自由貿易協定，「各位猜猜我還阻止了什麼？巴黎環境協定」。特朗普因質疑全球暖化背後的科學證據，2017年片面退出巴黎氣候協定，直說這起協定讓美國痛失就業機會。

據特朗普說，「我很喜歡總理馬克龍，但我說『那裡情況如何？協定進行的如何？』情況其實不太好。」特朗普還說，「我替各位省了數兆美元，沒有其他人敢這麼做。我說啊，這個協議糟糕透頂，基本上是想剝奪我們的財富。」