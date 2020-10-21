梵蒂岡國務卿帕羅林證實：中梵主教任命協議將續簽兩年

梵蒂岡教廷國務卿帕羅林樞機主教 （Pietro Parolin) 10月21日向媒體表示，梵蒂岡與中國的主教任命臨時協議將會續簽，為期兩年。

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帕羅林當天在參加羅馬大學的一場活動時向媒體證實，與北京續約主教任命臨時協議的消息將於星期四（22日）正式得到宣布。他說，“是在過去幾天內作出的續約決定”。帕羅林還指出，梵蒂岡認為與北京繼續合作是重要的。據路透社報導，他表示，“就協議而言，我們感到滿意。” 他補充說，“還有許多其他問題，但我們從未期望該協議能解決所有問題。”此前，意大利媒體曾報道指，梵蒂岡將於22日宣布與中國續約的消息。

中國官媒《環球時報》英文版亦報道，中國與梵蒂岡將於星期四簽署協議。報道引述消息人士稱，中梵續簽協議，不單只代表主教任命的臨時協議實施順利，亦代表梵蒂岡在面對外界要求停止與中國對話的壓力時，仍有意進一步推展與中國的外交關係，但對於進一步建交，中方仍有一定考量。

梵蒂岡與北京商議就主教任命臨時協議續約的問題，曾在近期引來了包括美國國務卿蓬佩奧等宗教及非宗教人士的批評。對此，帕羅林回答稱，“中梵協議只是關於主教任命，完全沒有觸及中國教會生活的其他層面，沒有涉及政治議題”。他聲稱，這項協議值得續簽，因為為期兩年的協議太短了，很難評估其價值。

此外，羅馬教廷各國關係部長加拉格爾（ Paul Gallagher)6日在接受天主教媒體“十字架報（Crux）”的專訪中還談到，“我能夠理解這些批評。”但他強調，與北京簽署這個協議也是不得已的做法。如果不讓北京參與主教的任命，教廷也會被排除在外。加拉格爾說，“（如果沒有讓北京在選擇主教問題上扮演重要作用）雖然不是馬上，而是在十年以後，我們就會發現將沒有幾位（中國的）主教與教宗保持聯繫。”

反對梵蒂岡與北京續約該協議的， 天主教香港教區榮休主教陳日君樞機近日在接受美國之音專訪時則重申不滿。他指出，雖然該協議已經簽署了兩年，但在這期間並沒有任命過一名主教。他認為，“梵蒂岡的意圖是要與中共建立外交關係。”他說，“如果簽了一個東西而沒有用處，它肯定有政治目的，是想有一日能夠真正建交。”

陳日君指出，帕羅林一直推動教廷與中國簽署臨時協議，以達致梵蒂岡與中方建交。他認為帕羅林操縱前任教宗本篤十六世以及現任教宗方濟各，由於帕羅林精通外交手法，可能教宗方濟各需要帕羅林幫助。他推測，來自南美洲阿根廷的教宗方濟各，對中共並不了解。陳日君續指，可能教宗方濟各也希望訪問中國，因為過去很多教宗都希望達成這個目標，因此教宗方濟各與帕羅林等人對中梵協議等議題有不同看法，但是沒有提出反對，他不明白為何教宗方濟各會這樣行事。