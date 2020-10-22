奧布萊恩：美國再也不能以自我為代價或協助讓中共變得更強大

美國總統國家安全事務助理奧布萊恩(Robert O'Brien)10月21日發表講話稱，中國試圖盜取西方國家的新冠肺炎疫苗研究，並稱中方是有害的對手，企圖壟斷21世紀所以的重要產業。他當天還在美國《外交》雜誌網站發表文章指，中國共產黨意識形態議程遠超中國邊界，正在走向全球，“這對包括美國在內的民主理念ben's構成了威脅”。

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奧布萊恩星期三以視頻的方式參加了旨在促進美英合作的大西洋未來論壇（Atlantic Future Forum），並對英國皇家海軍航空母艦伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）上的英美高階軍事和情報官員發表了約20分鐘的演說。他說，“中國共產黨正在所有領域和產業尋求主導地位…並計畫壟斷攸關21世紀的每個產業。”他談到，“最近中國利用網路間諜鎖定歐洲、英國和美國開發新型冠狀病毒疾病疫苗和治療方法的企業，同時鼓吹國際合作的必要性。”

奧布萊恩表示，過去數十年來，西方國家一直對中國讓步，包括讓中國加入世界貿易組織（WTO），認為中國會在經濟、政治上開放，同時降低對外國公司的壁壘。他說，“但遺憾的是，那些承諾直至今日都還未兌現”。他補充說，“中共領導人反而在極權主義、重商主義、國家主導經濟方面變本加厲。” 奧布萊恩提出，中國對新冠病毒爆發的反應“消除了人們對其意圖的任何尚有的懷疑。”他稱，中國加入了國際組織，並迫使它們在其設施中安裝中國的電信設備。他還指責中共在補貼本國公司的同時封鎖了外國公司的市場准入。

奧布萊恩稱，中方的“一帶一路”倡議向貧困國家提供“不可持續的貸款”，以利用中國公司和勞工建設“華而不實”的基礎設施項目。他說，“這些國家對中國債務的依賴使其主權受到侵蝕，別無選擇，只能在聯合國投票和其他問題上屈服於該黨的路線。”此外，他在向《外交》雜誌的撰文中重申，數十年來，美國的常規思維是中國將變得更為自由化，首先從經濟上然後擴展至政治領域。他說，“我們不能再錯了，這一誤判是美國外交政策自1930年代以來最大的失敗”。他認為，之所以會犯下如此錯誤主要是因為美方沒有聽中共領導人的言論，不注意看他們在重要文件中所寫的內容，而是自我相信，認為中國的執政黨只是名義上的共產主義者。

奧布萊恩寫道，“今天，如若假設這種意識形態僅在中國國內是重要的，將是犯下同樣嚴重的錯誤。”他稱，“ 實際上，中共的意識形態議程遠遠超出了中國的邊界，對包括美國在內的民主思想本身構成了威脅。中國國家主席習近平的控制野心不僅限於中國人民。中共在全球範圍內傳播宣傳，限制言論並利用個人數據來達到有害目標”。 他強調，“因此，美國不能簡單地忽略中共的意識形態目標。華盛頓必須明白，與中國侵略作鬥爭首先需要承認這一點，並在為時已晚前，在美國本土捍衛自己。”

奧布萊恩稱，“中共是一個自稱為馬克思列寧主義的組織，習近平作為黨的最高統帥，將自己視為斯大林的繼任者。馬克思列寧主義是一種極權主義的世界觀，堅持認為生活的所有重要方面都應由國家控制，中共企圖統治政治思想的意圖被公開表達並受到積極地追求”。隨後，他通過舉例的方式介紹了相關觀點和論據，並就特朗普政府所採取的應對措施加以說明。奧布萊恩接着寫道，“這些步驟標誌着糾正與中國40年的單方面、不公平關係的一個更長過程的開始，這一關係嚴重影響了美國的經濟，以及近期的政治福祉。”

奧布萊恩稱，“特朗普政府已經坦率地表態，並把透明的焦點放在了中共的真實特性上，也將繼續如此下去-孔子稱之為‘正名’，使詞語與現實相對應。”他續稱，“中共像一個全球影響力和宣傳組織般運作，美國必須認識到這一點，通過重新承諾我們自己的價值觀並重振將我們與盟友和合作夥伴聯繫在一起的通用術語，來中止（中共）試圖控制全球話語權的企圖。” 他寫道，“通過這樣做，我們將提高制度、聯盟和夥伴關係的彈性，以在思想上和其他方面戰勝中國所展現出的挑戰。”

奧布萊恩稱，“華盛頓還必須繼續對北京施加成本，以迫使其停止或減少有害於美國和我們的盟國及夥伴的重要國家利益的行動。美國再也不能讓中共在我們的犧牲或協助下變得更強大。”他說，“美國消極和天真的時代已經過去，我們將從事實上談論和回應中共，而不是像之前美國的決策者所希望的那樣。《 2017年國家安全戰略》將這一方式稱為‘原則上的現實主義’。“奧布萊恩強調，“要保持持久的和平來自於力量。美國是地球上最強大的國家，它必須大聲疾呼、反擊，最重要的是要恪守其原則，尤其是在言論自由方面，這與中共所接受的馬克思列寧主義意識形態形成鮮明對比。”