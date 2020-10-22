德國庇護香港女大學生 港府會晤德總領事表達反對

針對德國政府近日給予一名曾參與香港反修例抗爭，並被港警以暴動罪拘捕的香港中文大學女大學生政治庇護，港府政務司司長張建宗10月21日與德國駐港總領事林文禮（Dieter Lamlé）會面，並指“港府強烈反對任何司法管轄區假借不同名義收留罪犯”。

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一個協助港人到外國尋求庇護的組織“避風驛”19日在臉書宣布，一名參與反修例抗爭後逃亡、在德國難民營生活了11個月的22歲香港女大學生，於上周三（14日）獲德國聯邦移民與難民局通知庇護申請獲准，正式取得為期三年的難民身份。據了解，她曾被警方以暴動罪拘捕、去年11月離港。據立場新聞此前報導，這位中大女生叫 Elaine。她透露稱，去年 11 月被警方以暴動罪、藏有工具可作非法用途罪及違反蒙面法拘捕。她擔心若透露具體事件，會讓家人和朋友遭到警方的追問和騷擾，所以拒絕詳述涉案詳情。

報導指，她表示 “出得去抗爭，預料會承受相關的控罪”，被捕前已預想過無論如何都不會離開香港。但有修讀法律系的朋友卻相勸，指香港的司法制度越來越敗壞，又為她翻查多宗旺角騷亂的判刑，指出暴動罪名的重判。她更擔心若他日港府重推“送中”條例 ，被捕示威者隨時會被送上中國大陸受審坐牢。報導指，在朋友的遊說下，她倉促地決定離開香港，由被捕、保釋到離開香港前後不足 5 日，遺下只差一年就完成的大學學位，也無即時通知家人和朋友，免家人會被警員找上門。她坐飛機抵達台灣後，再轉飛德國。

據悉，張建宗星期三下午與德國駐港總領事林文禮在港府總部會面。會面要求由香港特區政府提出，保安局局長李家超出席了會面。會面中，張建宗表示，特區政府強烈反對任何司法管轄區假借不同名義收留罪犯，這只會向罪犯發出極度錯誤訊息，以為罪犯不須負上刑責。他強調，“香港不存在政治逼害，任何檢控均基於涉案者行為，而非其政治理念或背景”；《基本法》已確保香港巿民享有廣泛權利和自由；法院亦以其良好的法治精神及人權保障，獨立地公平、公正地處理所有案件，違法者在港均會獲公開及公平的審訊。張建宗續稱，德國當局理應充分考慮上述因素來判斷事實和處理難民身分申請，而外國政府亦應停止干預屬中華人民共和國內政的香港事務。他還要求德國駐港總領事向德國有關當局轉達港府的立場。