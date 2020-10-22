美國批准對台三項軍售案，總值逾18億美元 北京：將作出必要反應

美國國防安全合作署(DSCA)10月21日相繼發布聲明宣布，美國國務院已經核准了三項對台軍售案，包括“海馬斯”高機動火箭炮系統、增程型距外陸攻導彈（SLAM-ER）、F-16戰機新型偵察吊艙deng，總值約18.113億美元。對此，中國外交部發言人趙立堅在22日的例行記者會上回應稱，“中方將根據形勢發展作出正當必要反應。”

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據悉，美方此次宣布的是特朗普總統上任後的第8次對台軍售。美國國防安全合作署（DSCA）的新聞稿指出，國務院已經核准了這3筆對台軍售，並已正式知會國會，可望在1個月後正式生效。路透社曾於上周報導，白宮陸續推進了五項對台軍售案的進度，這五項對台軍售案總價值約50億美元。美國國務院21日正式告知國會的對台軍售案中，包含了11個由洛克希德馬丁公司生產的“海馬斯”高機動火箭炮系統M142發射器丶64枚陸軍戰術導彈系統的M57戰術導彈丶7輛M1152A1多功能高機動性車輛丶11支M240B通用機槍與17個國際野戰炮兵戰術數據系統。這些武器系統的總價值約4.3億美元。另一項軍售案包含的是6枚“F-16新式偵照莢艙”丶3個移動式地面站丶以及一個固定地面站，還有他們相關的零件丶備件丶集成與測試設備丶支援系統與人員培訓跟技術支援。這項軍售案總價約3.672億美元。

此外，還有一項軍售案是135枚AGM-84H增程型距外陸攻導彈丶4枚AGM-84H SLAM-ER遙測導彈丶12枚CATM-84H空中訓練導彈還有151項容器丶備件丶維修零件丶系統支援丶測試設備丶設備培訓以及工程後勤支援。這項軍售案總價約10.08億美元。除了美國國防安全合作署此次公布的三項對台軍售案外，美國政府還預計將正式通知國會關於先進無人機丶岸置魚叉反艦導彈與智慧水雷等武器設備。消息人士透露稱，100枚巡航導彈與400枚導彈總價約20億美金。據了解，美國國會通常有30天時間來否決任何軍售案，但鑒於目前台海局勢緊張，美國國會兩黨都支持對台軍售案，這些軍售案被否決的機率很低。而對於這三項美國對台軍售案經華府核準的消息，台總統府和國防部第一時間表達感謝。

台國防部長嚴德發表示，“美方基於‘台灣關係法’及‘對台六項保證’出售台灣防衛性武器，主要是協助台灣增強防衛作戰的戰力，其中包含可恃戰力、不對稱戰力來強化自衛決心，對於美方這次的軍售，國防部表達誠摯感謝，同時也證明美方對於印太安全、台海安全的重視。”他說，台灣會持續與美方鞏固安全夥伴關係，共同維護台海、區域和平穩定。另就媒體詢問，海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻導彈（SLAM-ER）射程均超過270公里，外界擔憂是否造成北京不滿；嚴德發回應稱，“不會與中共軍備競賽，軍購是依照台灣的戰略構想及防衛需求進行建置，未來軍購內容還要經立法院審核同意才會簽署發價書。”值得一提的是，美國國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）16日評價解放軍武裝攻台的可能性時指，“中國目前兩棲作戰能力有限，攻打台灣並不容易。未來10到15年也許可以”。他強調，美國雖然不在公開場合評論自己是否會協防颱灣，但是美國有應對的工具，會加大中國行動的危險性。

奧布萊恩說，“如果中國對台灣採取武力行動，中國必將受到國際社會的孤立，特別是整個印太地區會對中國的行動感到厭惡，而屆時，美國則很容易建立針對中國的同盟。他相信，中國的戰略家們是不會那麼做的。”此外，美國防部長埃斯珀（Mark Esper）21日就“加強美國的聯盟和夥伴關係”主題發表演講，並指擬藉由軍售鞏固美國與“志同道合民主國家”的聯盟和夥伴關係，以遏止中國與俄羅斯在全球的影響力和軍備擴展。北京方面，趙立堅回應指，美國向台灣出售武器，嚴重違反“一個中國”原則和中美三個聯合公報，特別是“817公報”規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重損害了中美關係和台海和平穩定。

趙立堅稱，中方對此堅決反對，我們敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守“一個中國”原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，撤銷有關對台軍售計畫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。他說，“中方將根據形勢發展作出正當必要反應。”此前，美國在今年8月正式解密了1982年裡根總統在與中國發表《八一七聯合公報》前涉及台灣的兩個機密電報，一個是對八一七公報中關於對台軍售內容的解釋，另一個是關於給台灣的六項保證。