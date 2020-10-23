埃爾多安強烈譴責德國警方搜查清真寺

德國警方這個星期三搜查了位於柏林市克羅伊茨貝格(Kreuzberg)區的美吾拉納(Mevlana)清真寺和涉嫌欺詐援款的公司。土耳其總統埃爾多安言辭譴責德國警察搜查清真寺的做法。

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據法新社報道；警察搜查當地多家公司和清真寺的理由是，有巨款轉入公司和這座清真寺賬戶。法新社報道說，為防止疫情大面積傳播，政府向克羅伊茨貝格(Kreuzberg)區撥發了抗疫援款。警方懷疑被搜查的公司和清真寺提供的公共補貼存在欺詐行為。

土耳其總統在推文中表示：“我強烈譴責完全無視宗教自由的警察行動。這種行動屬於伊斯蘭恐懼症和種族主義的範疇，這使歐洲回到了中世紀的黑暗中”。

另外，德國近日來接連發生的清真寺遭襲事件令人擔憂。位於柏林市克羅伊茨貝格(Kreuzberg)區的美吾拉納(Mevlana)清真寺被縱火焚燒事件引起土耳其人的強烈不滿。

穆斯林們在美吾拉納清真寺舉行的活動中對襲擊事件給予譴責。這其中的一名穆斯林為德國人伊瑪目雷曼。

雷曼與柏林阿吉吉耶清真寺伊瑪目伊德里斯一起舉行新聞發布會。

用德語發表講話的穆斯林聯盟主席伊瑪目雷曼表示，美吾拉納清真寺火災因縱火所致的事實得到了警方的證實，火災損失超過1百萬歐元。

強調這是對德國清真寺發動的最大襲擊的雷曼稱，德國媒體未對事件給予應有的重視。

他說，類似的襲擊發生後，柏林的穆斯林感到自身安全受到威脅。

柏林阿吉吉耶清真寺伊瑪目伊德里斯在講話中說，我們在清真寺里教導穆斯林如何做一個善良、寬容的人以及如何融入德國社會。