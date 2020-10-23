平和公允 美國大選第二場總統辯論主持人韋爾克受媒體讚揚 稱她才是贏家

美國總統大選候選人第二場、也就是最後一場辯論，誰是贏家？不是特朗普也不是拜登，而是NBC新聞網女主播克里斯汀·韋爾克（Kristen Welker）。她主持的第二場辯論會，平和、公允，受媒體一致讚揚。

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韋爾克為NBC白宮記者，她擁有非洲裔和原住民血統，出身於民主黨家庭，本身也是民主黨人士。在辯論會舉行前，特朗普曾發推文指韋爾克是“黨派分子”、“既糟糕又不公正”，但事實證明，特朗普錯了。

韋爾克22日晚出色完成了她的總統辯論會主持人工作，就連第一場辯論會的主持人、福克斯電視新聞（Fox news）主播華萊士（Chris Wallace）也表示，他很“嫉妒”。

在特朗普和拜登的首場總統辯論中，華萊士因未能有效維持秩序受到了特朗普競選團隊和一些媒體權威人士的嚴厲批評。那場辯論現場非常混亂，充滿了搶話與打斷，且缺乏真正有效的信息交流，甚至特朗普對華萊士說“我想我在和你辯論”，這與韋爾克主持的辯論會形成鮮明對比。

與首場大選辯論不同的是，22日的辯論還包括一項條款，允許總統辯論委員會在兩位候選人超時或開始打斷對方時，將他們的麥克風調至靜音，不過，韋爾克平和的主持方式並未使辯論委員會採取更多極端措施。

《紐約時報》記者科拉森尼提（Nick Corasaniti ）稱韋爾克的表現“完美無瑕”，並說：“這應該成為未來辯論主持人學習和效仿的榜樣。”

本月早些時候主持了副總統候選人賀錦麗和彭斯辯論會的《今日美國》女記者佩吉（Susan Page）也在推特上稱讚韋爾克，她寫道：“感謝韋爾克的出色表現，感謝她為國家做出的貢獻。”