新冠病毒 美國正式批准瑞德西韋 世衛剛說無療效

美國食品藥品監督管理局（FDA）10月22日批准美國製藥巨頭吉利德科學公司（Gilead Sciences）的“瑞德西韋（Remdesivir）”用作新冠治療藥。今後將能以入院患者為對象廣泛使用。這是美國首次正式批准新冠治療藥。

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據日本經濟新聞報道說，美國正式批准瑞德西韋用作新冠治療藥。消息說，隨着正式批准，將能以成人或12歲以上、體重40公斤以上的入院患者為對象使用。瑞德西韋在美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主導的臨床試驗之中確認了有效性。結果顯示入院患者的康復平均提前5天。

吉利德的首席執行官（CEO）丹尼爾·奧黛表示，“從新冠最初的病例報告算起，在不到1年裡獲得批准，有需要的患者可以利用”。

據該報道，瑞德西韋是作為面向埃博拉出血熱的治療藥而開發的抗病毒藥。由於應對新冠病毒的效果得到確認，美國食品藥品監督管理局於5月發出緊急使用許可，允許用於重症入院患者。該藥還被用於治療感染新冠的美國總統特朗普。在日本也以特例得到批准，作為新冠治療藥在全球50個國家使用。吉利德8月向美國食品藥品監督管理局提出正式申請。

另一方面，世界衛生組織（WHO）10月15日發布調查結果稱，瑞德西韋對於降低新冠患者的死亡率“基本或完全”沒有效果。對此，吉利德反駁稱調查結果“未經嚴格審查”。