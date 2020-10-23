據日本共同社報道：多名日本政府消息人士22日透露，日中兩國政府就中國國務委員兼外長王毅儘早訪日事宜已開始協調，以11月為中心，正式展開探討。

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日本政府在9月27日向媒體透露稱，王毅計畫最快於10月到訪日本，並與日本外務大臣茂木敏充及日本首相菅義偉會談，但是後來兩國政府決定王毅訪日延期，據說原因是10月中旬菅義偉和王毅都有外訪，而且中共中央政治局9月28日召開會議決定，從10月26日至29日召開中共十九大第五中全會，習近平以及中國其他領導人將討論並制定從2021年至2025年的第14個五年經濟與社會發展計畫。

王毅這次訪日將與菅義偉、茂木敏充等舉行會談，雙方將就新冠肺炎流行及日中合作抗疫問題、重啟日中人員往來問題、釣魚島問題、經貿問題等進行討論。日中兩國政府已開始協調重啟目前因新型冠狀病毒疫情而受到限制的商務人員的往來。將恢復出差等短期逗留者和派駐人員等長期逗留者往來，出差等短期逗留者在相互確認雙方新冠病毒檢測有效性等的基礎上，將免除14日隔離，估計這次王毅訪日將敲定重啟人員往來事宜。

10月6日，日本、美國、澳大利亞、印度四國外長在東京舉行會議，會議以中國的海洋活動等為背景，就為推進“自由開放的印度太平洋”構想加強合作達成一致，日本牽頭召開此次會議，中方感到很憤怒，當地時間2020年10月13日，王毅在吉隆坡同馬來西亞外長希沙慕丁舉行共同記者會上，對“美日印澳”四國機制進行了嚴厲的批判，而日本首相菅義偉在10月21日舉行的記者會上，談及日本所提倡的“自由開放的印度太平洋構想”時指出：這一構想不以特定的國家為對象，日本完全沒有考慮去建構“亞太版北約”。菅義偉的談話進一步整合了王毅訪日的環境。

上次中國要人訪日，是中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在安倍政府時期2月下旬的訪問。