北約：土耳其和希臘取消東地中海軍演

應北約要求，土耳其和希臘分別取消原定下周在地中海舉行的軍事演習，以緩解兩國之間的緊張關係。但安卡拉與西方關係一波未平一波又起，美國指責土耳其在一周前開始測試俄羅斯S-400防空系統。

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據本台RFI法文網2020年10月24日周六報道，北約周五宣布，安卡拉和雅典同時接受，取消原計畫下周在地中海的軍事演習。北約就此為處理這一棘手問題邁進了一小步。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱讚，這是朝正確方向所邁出的一步，可被用於德國努力解決這一爭紛的基礎。

東地中海爭端與海上天然氣開發

北約此前曾譴責土耳其與希臘在地中海東部水域發生的緊張加劇，要求這兩個北約成員國尊重國際法，解決分歧。希臘指責土耳其違反國際海洋法，在兩國有爭議區域勘探天然氣。

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北約秘書長周五再次呼籲土耳其與希臘兩國領導人避免可能造成緊張加劇的話語和行為。並在周五當天獲得安卡拉與雅典的同意，延後原定的軍事演習。本台RFI法文報道提到，德國外長在八月底時曾就希臘與土耳其之間的緊張關係表示，戰爭一觸即發。因此，這可被認為是土耳其與北約關係的一個進展。

土耳其測試俄羅斯S-400防空系統

美國國防部譴責土耳其在10月16日測試了俄羅斯的S-400防空系統。五角大樓發言人表示，一套可以使用的S-400系統與土耳其作為美國和北約成員的承諾不相符。這對防衛關係有造成嚴重後果的風險。

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據土耳其媒體透露，安卡拉在10月16日進行了S-400系統的首次測試，對此，土耳其總統埃爾多安在周五首度予以證實。土耳其領導人在伊斯坦布爾對媒體表示，土耳其確實開展了這些測試，而且還將予以繼續。埃爾多安還說，這無需徵求美國的意見。

在東地中海緊張勢態出現鬆動之際，土耳其測試俄羅斯防空系統觸發安卡拉與西方國家之間關係新的緊張。

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