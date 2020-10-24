意政府否決一電信商與華為簽署5G核心網絡設備供應協議

自羅馬方面消息，意大利已阻止電信集團Fastweb與華為簽署5G核心網絡設備供應協議，這是迄今最明確的信號，表明意大利政府正對這家中國電信設備製造商採取更強硬的立場。

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路透社援引兩名消息人士的話指，在周四晚間的意大利政府內閣會議上，當局動用其特別審查權，阻止瑞士電信(Swisscom)意大利子公司Fastweb與華為就其5G移動網絡最敏感的部分達成供應協議。“政府否決了這項行動，要求Fastweb多元化其供應商，”一名高級政府消息人士表示。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo) 9月份在訪問意大利時指出，中國的移動通信技術對意大利的國家安全構成威脅。華為堅持否認相關指控，其意大利子公司表示，已準備好接受任何審查，以證明其技術是安全的。據消息人士介紹，Fastweb已選擇華為作為其5G核心網絡的唯一供應商。而在這一消息傳出後，華為和Fastweb均拒絕置評。意總理辦公室的一位消息人士稱，意大利還希望評估華為是否能在5G核心網絡中發揮作用。

報導指，意大利政府對在其5G網絡上使用華為設備的公司採取的措施包括限制遠程干預以修復技術故障，並設置極高的安全門檻。今年7月，意大利最大的電話集團意大利電信將華為排除在了為其核心網絡提供5G設備之外。業內人士稱，在意大利運營的電信公司與華為簽署5G協議時引入了退出條款，如果為了獲得政府批准而要付出高昂的代價，這些公司可以退出。

此前，瑞典郵政和電信管理局（PTS）20日宣布將禁止參與下月5G頻譜拍賣的企業使用華為或中興公司的5G設備，正在使用的華為或中興設備則必須在2025年初之前完成更換。