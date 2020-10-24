美歐外交長官啟動中國問題雙邊對話

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell）10月23日與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通話，並宣布啟動美歐中國問題雙邊對話。據悉，美歐外交長官就包括中國人權在內的系列話題進行了討論。

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美國國務院和歐洲對外行動服務局會後發表的新聞稿介紹指，蓬佩奧與博雷利在會議期間啟動了歐洲對外行動服務局和美國國務院關於中國問題的新的雙邊對話。聲明稱，“博雷利高級代表兼副主席與蓬佩奧國務卿歡迎此次對話作為歐盟和美國專家討論中國問題的專職論壇地開始。”聲明指，他們二人同意美歐繼續在高級官員和專家級別上就人權、安全和多邊主義等主題舉行會議。據悉，美國副國務卿與歐洲對外行動服務局秘書長之間的下一次高級別會議將於2020年11月中旬舉行。

對此，蓬佩奧通過推特寫道，“今天，我與在歐盟的同事博雷利發起了第一次關於中國問題的美歐對話。我很高興將這一論壇作為一個專門的空間，來討論北京對我們共同利益和價值觀構成的各種挑戰。”博雷利也在推特上說，“與蓬佩奧國務卿通話。我們同意在歐洲對外行動服務局和美國國務院之間啟動有關中國相關問題的雙邊對話。我們還討論了納戈爾諾·卡拉巴赫衝突，那裡對停火的尊重仍然至關重要，以及白俄羅斯的局勢，我們並呼籲當局採取對話。”

針對美中較量歐盟如何選擇站隊的問題，歐洲理事會主席夏爾·米歇爾（Charles Michel）9月25日在聯大會議上演講時曾表示，歐盟與美國緊密相連，不但共享理念和價值並經歷過歷史地考驗，儘管雙方偶爾存在不同做法或利益，但這仍體現在至關重要的跨大西洋聯盟當中。他亦指，歐盟不認同中國政經體系所基於的價值觀，但就存在共同挑戰的諸如應對氣候變化和抗擊疫情等問題上，中國是歐盟的關鍵夥伴。