聯合國日 古特雷斯指創始任務目前更加重要

10月24日是“聯合國日”。據聯合國發布的官方消息稱，聯合國秘書長古特雷斯在為此所發表的錄像致辭中表示，聯合國成立七十五周年正值全球大流行病肆虐，促進人格尊嚴、保護人權、尊重國際法、使人類免遭戰禍，所有這些聯合國的創始任務比以往任何時候都更加重要。

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聯合國官方消息，聯合國日，秘書長古特雷斯呼籲加緊推動和平，實現全球停火。

“聯合國日”是《聯合國憲章》在1945年生效的周年紀念日。這份創始文件在經過包括安理會五個常任理事國在內的大多數《憲章》簽署國批准後，聯合國正式成立。

據聯合國說，自1948年以來，每年的10月24日都舉行“聯合國日”的紀念活動。1971年，大會建議會員國將這一天設為公共假日。

今年3月，古特雷斯發出呼籲，要求戰鬥人員在新冠大流行的背景下放下武器，實現全球停火。他在致辭中表示，在當今世界，我們面對一個共同的敵人：即2019冠狀病毒病。他說：“我曾在大流行病來襲之時呼籲全球停火。現在到了加緊推動和平，實現全球停火的時候。時不我待，刻不容緩。”

為紀念聯合國成立75周年，聯合國西歐區域新聞中心發起了一項倡議：“用聯合國藍點亮歐洲”。秘書長籌備聯合國成立75周年紀念活動特別顧問法布里齊奧•霍克希爾德 (Fabrizio Hochschild) 對該倡議表示支持。 聯合國的眾多創始會員國位於歐洲，為了支持這場橫跨歐洲的運動，來自歐洲21個國家150個城市的250多個最具標誌性的建築物（紀念碑、機場、博物館和其他地標）將在2020年10月24日被點亮為藍色，即聯合國的官方標準色。這一倡議富有象徵意義，旨在團結全球公民，推動實現和平、可持續發展和人權方面的共同目標。

屆時，聯合國總部所在地紐約的帝國大廈也將像往年一樣，在“聯合國日”這一天被點亮成藍色。

據古特雷斯說：“值此周年紀念日，我呼籲世界各地民眾齊心協力。聯合國不僅與你們站在一起……聯合國屬於你們，聯合國就是你們：‘我聯合國人民’。讓我們共同維護《聯合國憲章》的不朽價值。讓我們在幾十年的進步基礎上再接再厲。讓我們實現人人享有更美好世界的共同願景。”