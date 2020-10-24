黎智英對教廷漠視中共侵犯人權與北京續約感失望

根據華爾基日報報導，中梵主教任命協議已於22日獲得續簽兩年，而環球時報英文版亦報道，中梵簽署協議，並引述消息人士指，這代表梵蒂岡即使面對外界壓力，仍有意進一步推進與中國的外交關係。

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華爾街日報的報導指，中梵續約已經在本周四得到教廷和中國外交部正式確認，但續約引來華盛頓和教會本身內部的反彈，他們認為教宗方濟各對中國打壓宗教自由採取妥協的態度。

在1997年受洗成為天主教徒的香港壹傳媒創辦人黎智英接受加州天主教團體納帕學會的訪問時表示，他對教宗漠視北京打壓新疆和西藏的宗教組織，以及收緊香港的自由和法治感到失望。

被中共視為反中亂港分子的黎智英說：“世人都視梵蒂岡為一個道德的領導，（教宗此舉）對此造成了傷害。”他又批評雙方的2018年協議是黑箱作業，反問“他們是不是因為與中國簽約而感到羞恥？”

向來敢言的河北正定教區地下教會董關華神父日前向蘋果再三批評教廷續約的決定：“中共祝聖主教的標準是擁護共產黨領導，聽黨的話，走社會主義道路……宗教中國化就是共產黨化，哪有宗教人士的自由？”保定教區的地下教友也失望得直言，對協議得到延長一事不感到意外。

“共產黨讓咱天主教自由？憑什麼？宗教中國化就是共產黨化，那有宗教人士的自由？”董神父直言不諱，中共祝聖主教的標準是擁護共產黨領導、聽黨的話、走社會主義道路，紅色思想等等，完全違背了天主教的教義。他進而指出：“這是一個磕頭協議，想透過協議令到地下教會與官方教會融合，（這做法）忽悠得了廣大的教友，忽悠不了中共。”他認為，與其為了協議而違背教義，還不如回到原本的樣子。他在訪問中多次重覆“教廷真沒意思”，也認為教廷在胡鬧，希望他們好自為之。

保定教區的教友雅各伯則提到，協議簽定的兩年來，打壓還是不斷，例如河北宣化教區主教趙克勳、崔泰也被抓走，協議令中共認為“梵蒂岡已承認了官方教會，地下教會無存在必要”，令中共更有理有據去打壓。雅各伯所在教區的教堂甚至有教友的住所，也被安裝閉路電視監控。“沒有了教廷的支持……地下教會已經完全沒有希望了。”雅各伯稱，有教友認為，教宗方濟各背離天主教，已不是真正的教宗，也有神父失望得不再當神職人員。