中國批評德國庇護香港逃亡者

據德國電視二台報道，中國加大了對香港民主運動的壓力，一名香港逃亡者顯然在德國獲得了難民庇護，這可能會使兩國的關係進一步蒙上陰影。

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自有爭議的香港國安法生效以來，德國首次向來自香港的逃亡者提供了庇護。德新社報道說，德國難民和移民署九月份的庇護統計數據顯示了這一點。今年前九個月，德國對來自香港的三項庇護申請做出了決定，否決了兩份，批准了一份申請。

本月19日，香港活動組織“港口援助”在臉書上宣布，香港抗議運動的一位二十二歲支持者在德國獲得了政治庇護。這名女大學生被稱為伊萊恩（Elaine）。她於去年年底在德國申請了庇護。這名大學生說，她在香港的一次示威活動中被臨時拘捕後，於去年11月來到德國，遞交了避難申請。她說，“我感謝德國政府為我提供了我所需要的一切。”

今年6月30日，北京通過了有爭議的香港國安法。它使中國當局能夠打擊他們認為威脅國家安全的任何活動。

兩位著名的香港活動家已於2018年在德國獲得政治庇護，這引發了中國領導層的抗議。與以往一樣，香港政府這次也傳喚德國總領事進行了談話。周三主持談話的是香港副特首張建宗。

港府在隨後的一份聲明中表示，如果有關准預難民身份的報告屬實，港方將“堅決拒絕”。張建宗說，外國政府不應干涉中國和香港的內政。給予庇護將向罪犯發出錯誤的信息，即他們可以逃避起訴。

一旦給予庇護一事得到確認，德中關係可能會進一步緊張。