拜登家族與中國華信生意：賀錦麗等民主黨大佬被列入“國內聯繫人名單”

美國民主黨總統候選人拜登家族與中國商務往來的傳聞有新進展，據福克斯新聞報導，拜登的弟弟吉姆曾發出一封電郵，提及與中國企業的合資計畫，並點名拜登的競選副手賀錦麗等一連串民主黨大佬的名字。

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據中央社24日報道：福克斯新聞頻道（Fox News）的以上報導，是一封日期為2017年5月15日的電子郵件，與先前「紐約郵報」（New York Post）披露拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的筆電或硬碟無關。

在福克斯爆料的這封電郵里，拜登的弟弟吉姆（Jim Biden）傳了一份與中國華信能源（CEFC China Energy）合作的「第一階段目標計畫的主要國內聯繫人」名單。拜登 吉姆的這一電郵是寫給亨特的三名合作夥伴的，也就是托尼‧波布林斯基（Tony Bobulinski）、羅伯‧沃克（Rob Walker）和詹姆斯‧吉利爾（James Gilliar）。

這份在2017年5月15日發出的電郵主題是：“第一階段國內聯繫人／項目”，內容是：“第一階段目標項目的關鍵國內聯繫人”列表。正文中列出的關鍵國內聯繫人包括：加州聯邦參議員、民主黨副總統候選人賀錦麗、參議院少數黨領袖查克‧舒默（Chuck Schumer）、明尼蘇達州聯邦參議員艾米‧克洛布查爾（Amy Klobuchar）、加州聯邦參議員範士丹（Dianne Feinstein）、紐約州參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）、紐約州州長安德魯‧庫默（Andrew Cuomo）、紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）、前弗吉尼亞州州長特里‧麥考利夫（Terry McCauliffe）等。