特朗普拚鬥驚人 民調落後不氣餒3州喊票至午夜

美國總統大選正式投票日在即，屆滿總統特朗普拼力連選連任，儘管多種民調報告他選情落後，但特朗普仍然儘力爭取拉回選民支持。昨天一天，特朗普又一次連跑三個州造勢，直至深夜才抵返白宮。不過消息指美國疫情嚴重，昨天又有超過8萬人確診染疫，特朗普再多的拚鬥收穫，恐怕都在疫情的追責與抱怨中付之東流了。

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據法新社消息，美國大選倒數10天，總統特朗普星期六提前在佛州投票之後，馬不停蹄地跑了3個搖擺州造勢，他鬥志昂揚，盼能極力縮小與民主黨對手拜登（Joe Biden）的差距。在民調持續落後的情況下，特朗普急於收復失土，今天延續一貫忙碌的步調，稍晚將從北卡前往俄亥俄州，接着到威斯康辛州，午夜前才會返抵白宮。

在北卡羅來納州艷陽下，特朗普對支持者強調提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19）療法以及迅速復蘇經濟的承諾：「這是特朗普超級繁榮和拜登封城之間的選擇。」

據該報道，雖然民調顯示拜登民調持續領先，特朗普蠻不在乎地提及報導民調數字的政治組織與媒體，「他們想讓你喪氣」，「這數字比4年前好」。特朗普於佛州投完票之後，掛着微笑、樂觀地告訴記者：「我把票投給了一個叫作特朗普的傢夥。」美國已有近5500萬人提前投票，特朗普是其中之一。

據法新社說，但特朗普的種種動作，也掩蓋不了拜登緊追猛打的一個殘酷事實：美國昨天又創下單日新增確診新高，一天就有近8萬人染疫，隨着天氣變冷，確診人數預料還會進一步攀升。