美國大選將超過6500萬人提前投票是2016年的兩倍

美國總統大選步入倒數第九天，數據顯示，全美提前投票的選民人數，將超過6500萬人，是2016年大選的兩倍。

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據沃克斯（Vox）等新聞網站10月24日報道：在2016年大選時，3300多萬選民提前投票，占投票總數比率近四分之一。斯坦福大學法學教授佩西利（Nathaniel Persily）表示，今年這個數字要增至6500萬到7000萬人，包括郵寄投票者，以及將選票投到集票箱等指定處的選民。

部分州的選務機關已提出“選舉周”的說法，而非“選舉日”。選務機關呼籲選民保持耐心，預料今年大選的計票時間可能會比較長，特別是在選情陷入膠着的情況下。

美國選民總數約1億5千萬。《華爾街日報》報道說：今年大選的總投票率預料將創歷史新高。提前投票站外大排長龍，且郵寄選票激增，顯示民眾投票空前踴躍。

特朗普總統當地時間24日，在佛羅里達州提前投票，而拜登還沒有提前投票。特朗普投票後告訴記者“自己投給了一個叫特朗普的人”。

事實上，選民提前投票從大選投票日前半個月便已開始，截止22日總統候選人辯論當晚，就已經有超過4860萬美國選民提前投票了，這個數字也創造了一個新記錄，相比於2016年來說，占當年投票總數的35.3%。