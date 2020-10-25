谷歌翻譯應用遭指中文固執譯出拜登當選引爭議

美國總統大選進入倒數時刻，23日卻有網友發現，谷歌（Google）中文翻譯將“拜登敗選”翻譯成“拜登當選”，將名字替換成美國總統特朗普則翻譯正確，此舉引發不少美國網友質疑。

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據自由時報稱谷歌翻譯出包！將拜登敗選翻譯成當選，引美國共和黨高層怒了。消息說，美國總統大選進入倒數時刻，卻有網友發現谷歌（Google）將“拜登敗選”翻譯成“拜登當選”，美國共和黨高層俞懷松就發文砲轟，要求取消谷歌公司中國人的H-1B簽證。

據該報星期六報道稱，美國總統大選進入倒數時刻，23日卻有網友發現，谷歌（Google）將“拜登敗選”翻譯成“拜登當選”，將名字替換成美國總統川普則翻譯正確。美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登結束辯論後，美東時間23日起有許多推特網友紛紛PO文指控谷歌，將英文的“Joe Biden Just Lost Election”翻譯成“喬·拜登剛剛當選”，而“Donald Trump Just Lost Election”則翻譯成“唐納德·特朗普剛剛落選”。

據該報道說，有網友認為此時谷歌出包，可能是系統出問題，但也有人認為故意的嫌疑更大。對此，美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松也在推特發文砲轟，他在自己的安卓手機上測試後證實此事，並要求取消在谷歌工作的中國人的H-1B簽證。

俞懷松在推文內也Tag了美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham，以及美國密西西比州資深參議員、參議院商業科學運輸委員會主席威克（Roger Wicker）。目前谷歌翻譯“Joe Biden Just Lost Election”已顯示正確翻譯，但“Biden Lost Election”翻譯卻是“拜登競選連任”。

據該報，H-1B簽證是美國簽發給在該國從事專業技術類工作的人士的簽證，屬於非移民簽證，是美國最主要的工作簽證類別。