賀錦麗加勁催票 未見醜聞指控影響

美國民主黨副總統候選人賀錦麗加勁競選造勢，在民主黨候選人拜登近日罕有旅行造勢情勢下，賀錦麗各處造勢拉票引聚焦。「我是賀錦麗，美國下一屆副總統候選人。」賀錦麗（Kamala Harris）昨天乘坐私人飛機，在美國南部帶絲暖意的秋日降落於亞特蘭大市（Atlanta）國際機場跑道。她活潑地走下階梯，一邊說：「我非常開心能回來喬治亞州亞特蘭大市。」

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據法新社說；賀錦麗活力催票，為拜登陣營注入能量。賀錦麗跟歡呼的群眾講話，光臨社區咖啡廳，「意外」與大學生相見歡━56歲美國民主黨副總統候選人賀錦麗在喬治亞州的行程，為77歲搭檔拜登的低調選戰，注入一股年輕活力。賀錦麗沒說的是，她也是美國主要政黨歷來正副總統候選人當中，第一位非裔和南亞裔女性。來自加州的賀錦麗一般不太對媒體發言。但如今拜登（Joe Biden）扳倒總統川普之戰只剩最後幾天，可以看出她正熱切替拜登助漲聲勢。

她身穿訂製褲裝、腳踏細高跟鞋、面戴黑色口罩。若是比較輕鬆的場合，她則穿上牛仔褲和Converse Chuck Taylor帆布鞋。賀錦麗體現民主黨的年輕和多元性，同時還有聯邦參議員和加州前檢察長等資歷加持。這樣的她似乎跟白髮蒼蒼的拜登處在兩個極端。

在喬治亞州，賀錦麗保持高速步調，試圖彌補幾個月來疫情近乎癱瘓民主黨造勢的局面。

但她和拜登仍追不上疫情發生前候選人單日跑遍多州的那種步調，共和黨籍的特朗普卻一直這麼做，並經常不顧2019冠狀病毒疾病（COVID-19）安全防護措施。拜登與賀錦麗以謹慎為由限制自身旅行，身邊經常只有一小群少有機會提問的記者。公衛專家可能樂見這項策略，但也因此全國媒體平台上聽不太到兩人的聲音，讓無所不在的億萬富翁特朗普繼續佔據版面。

不過，白宮之爭關鍵在於少數搖擺州。看好目標再出訪，就算行程很短，經地方媒體報導後也能提振聲勢。位於美國南部的喬治亞州擁有蓄奴和種族隔離歷史。自1992年投給同為南方人的克林頓（Bill Clinton）後，喬治亞州就沒把選舉人票給過民主黨總統候選人。其實喬治亞州有1/3人口是非裔，而民調顯示這次川普與拜登選情激烈，喬治亞州提前投票人數創紀錄，讓民主黨心生一絲希望。

在喬治亞州，賀錦麗意外在一群傳統黑人大專校院的學生面前現身，學生們驚訝睜大雙眼。賀錦麗告訴他們：「有這麼多事處於成敗關頭。」

接着賀錦麗又拜訪了販售非裔料理、由女性經營的蜜蜂咖啡廳（Busy Bee Cafe）。來自亞特蘭大的已故非裔領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）和其他民權領袖，以前曾在這家餐廳大啖炸雞和玉米麵包餡。

出於防疫考量，賀錦麗只能待在這家社區咖啡廳的室外。她對一小群非裔人士為主的支持者說，自己來訪是「為了提醒大家去投票」。

賀錦麗隨後來到一場人人坐在車上或車前以保持社交距離的支持者集會。

在汽車喇叭和民眾呼喊聲中，賀錦麗登上裝飾着喬治亞州象徵物━桃子圖像的舞台。她高呼：「特朗普必須下台。他們知道我們一旦投票，情況就會改變；一旦我們投票，我們就會贏。」

稍早，消息指賀錦麗的助手中有患染新冠病毒。

另據香港經濟日報今天報道稱，賀錦麗卷拜登中國投資醜聞，被列“主要聯絡人”。

美國大選11月3日舉行在即，民主黨總統候選人拜登“電郵門”醜聞擴大，副手賀錦麗亦被揭牽涉其中。美媒報道，拜登哥哥吉姆曾發出一封電郵，提及與中國企業的投資計畫，並將賀錦麗等民主黨人列為“主要聯絡人”。消息說，除了點名列出賀錦麗（Kamala Harris），還有參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）等。

據該報道稱，美國霍士新聞（Fox News）取得電郵，指拜登兒子亨特（Hunter Biden）從中國企業“華信能源”獲利，多名民主黨重量級人馬也捲入當中。這與《紐約郵報》早前報道亨特的電腦或硬盤一事無關。

該報道說，目前不清楚名單上的人是否曾因此與中國企業聯絡過。報道又指，吉姆和亨特與中國能源企業“華信能源”的行政總裁，於2017年5月曾討論安排與拜登會面。該電郵提議，將一間公司的20%股份轉讓給“H”，而其中10%則由“H”交由“大人物”（the big guy）持有。

亨特早前的中國合作夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）證實，“大人物”是指拜登。

據報道稱，拜登陣營回應稱，拜登早已公開個人稅務資料與財務報告，並未涉及任何在中國的投資，拒絕評論霍士新聞取得的電子郵件。賀錦麗的辦公室亦拒絕評論一事。