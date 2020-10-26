亞美尼亞與阿塞拜疆停火當即再遭互控嚴重踐踏

美國國務院昨天稍晚宣布，在納戈爾諾．卡拉巴赫地區引爆戰事的亞美尼亞和阿塞拜然，兩國再度同意遵守「人道停火」，今天26日8時起起生效。今天上午當地這一停火幾乎立即遭到互相指控嚴重踐踏。阿塞拜疆指控亞美尼亞轟炸了境內城市，而亞美尼亞則指控阿塞拜疆炮擊了邊境地區。

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據法新社說，美國斡旋的阿塞拜疆與亞美尼亞兩國間新的停火，曾於昨天稍晚宣布，在納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區引爆戰事的亞美尼亞和亞塞拜然，兩國再度同意遵守「人道停火」，今天起生效。

國務院在聯合聲明中表示，副國務卿畢根（Stephen Biegun）昨天會見兩國外長和「歐洲安全暨合作組織明斯克集團」（OSCE Minsk Group）的共同主席。明斯克集團是歐洲安全暨合作組織所成立，美、法和俄羅斯都是集團成員，也是這場衝突的主要調停國。

美國國務卿蓬佩奧在推特（Twitter）上表示，最新的停火協議是在與亞美尼亞外長姆納察卡尼揚（Zohrab Mnatsakanyan）及亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）「密集交涉」後達成。蓬佩奧23日分別會見雙方外長，呼籲他們「終止暴力並保護平民」。

美國國務院和亞塞拜然、亞美尼亞政府在聲明中表示，最新的停火協議預計當地時間26日早上8時生效。

法新社說，這已非兩國首度承諾各自停火，前幾次停火協議達成後都無法持久。根據法新社今天當地消息說，亞美尼亞於阿塞拜疆互相指控對方嚴重踐踏停火協議。