台灣中天換照案聽證8.5小時 有擡棺抗議 民進黨呼籲尊重NCC依法審查

中天換照聽證會今天登場，耗時5個多小時攻防，NCC會中提出8大質疑，包括內控機制、營運不善與改正事項緩慢等，中天則提9項理由反駁，旺中集團董事長蔡衍明親自出席，強調沒有對中天新聞下指導棋。聽證會沒有做出任何決議，相關意見會提供NCC委員會後續討論，在12月11日執照到期前做出換照與否的決議。場外有擡棺抗議，執政黨呼籲各政黨應該尊重NCC獨立機關的角色，尊重NCC依法審查的過程。

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據中央社今天報道說，中天換照聽證會8.5小時史上最長，12月11日前決議。消息說，中天新聞換照聽證會26日舉行，神旺投資董事長蔡衍明親自到場，並拿出口罩戴上。中天換照聽證會今天登場，耗時5個多小時攻防，NCC會中提出8大質疑，包括內控機制、營運不善與改正事項緩慢等，中天則提9項理由反駁，旺中集團董事長蔡衍明親自出席，強調沒有對中天新聞下指導棋。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開中天新聞台換照聽證會，上午9時30分開始，歷經5個多小時攻防，直到下午2時30分結束，隨後雙方確認會議紀錄，傍晚5時56分完成，全部會議時間長達8.5小時，創下NCC聽證會歷時最長的一次。

據中央社，NCC提出8大質疑，包括中天新聞前次換照的附款與改善情形是否履行、自律內控機制，以及換照案對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗、閱聽眾權益、新聞專業自主、勞動權益有何影響，包括水神產品新聞、前高雄市長韓國瑜新聞比例等，都是攻防議題之一。

中天代理人、律師方伯勳則提出9大理由反駁，包括針對NCC詢問中天是否針對前次換照附款已經履行，尤其被要求設立審查人制度，方伯勳認為，當時附款要求半年內設立獨立審查人，但在2017年的3年評鑒中，NCC卻隻字未提，後來才在2019年開罰，這項處分絕對是違法的處分。

蔡衍明在發言時說，他的理念是“真愛台灣”，怎麼讓台灣人的日子過得更好，這次出席是希望捍衛中天新聞人尊嚴與生存權益，也發現台灣年輕人對他有很多意見，“跳到海里也洗不清”，因此希望出來讓大眾了解他。

據該報道說，7位鑒定人發表意見80分鐘，分別是公民參與媒體改造聯盟代表林月琴、台灣人權促進會副會長沈伯洋、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、輔仁大學新聞傳播系副教授陳順孝、東吳大學會計系副教授柯瓊鳳、中國文化大學新聞系副教授陳慧蓉、台北大學經濟系教授郭文忠。多數鑒定人認為，從相對程度來看，中天新聞台在過去6年來的裁罰件數與裁罰金額都高居新聞台之冠，民眾申訴量也最多，自律內控機制顯然有所失能。

中天回應，中天新聞遭裁罰的次數類型相較其他電視台並沒有過高，扣掉政治類型，僅7件；相較之下，三立電視台2018年至今年9月裁罰件數11件，非政治類的案件比中天高，中天新聞台被罰的次數較多，與台灣政治立場以及主管機關執法有一定關聯。

輔仁大學新聞傳播系副教授陳順孝認為，選舉新聞應該對候選人公平對待，但可看到在高雄市長選舉中，韓國瑜被中天報導比例逾9成，但對手陳其邁僅5.7%。

中天新聞部總監梁天俠強調，有聽到外界聲音，報導過度集中在特定人物的問題，中天新聞到今年上半年也有明顯改善，已經是中間值。

至於探討到換照案對國家安全影響，部分鑒定人則認為，應該釐清中天如何受到境外勢力影響、影響方式與範圍，可與相關主關機關合作了解事證，有助於後續處分的參酌。

方伯勳指出，衛廣法中的國家安全，是營運計畫內容對國安有影響，不是去討論蔡衍明本身思想對國安有影響、也不是中天取得證照後會不會有影響。

中央社說，今天有部分團體在場外聲援中天，部分群眾一度轉往行政院外抗議，高喊“反關台、挺中天”等口號，一度和警方爆發短暫推擠，最後由行政院教育科學文化處派出代表，接下陳情信。

對於包括國民黨主席江啟臣等人對中天換照案的質疑，行政院長蘇貞昌受訪時表示，NCC依法行使職權，外界不該干涉批評。據民進黨發言人顏若芳今天指出，中天換照是媒體依法接受NCC專業審查的程序，NCC是獨立機關，相信會依照法規及專業，對審查電視台換照做出判斷；呼籲各政黨應該尊重NCC獨立機關角色，尊重NCC依法審查的過程。

據顏若芳晚間透過新聞稿表示，民進黨的態度，一直非常清楚，民進黨一貫捍衛新聞自由，中天換照是媒體依法接受NCC專業審查的程序，NCC是獨立機關，相信會依照法規及專業，對審查電視台換照做出判斷。

據顏若芳說，今天NCC舉辦中天新聞台換照審查聽證會，就是為釐清外界對中天新聞台的新聞自律、事實查證等質疑，誠如今日聽證會的鑒定人提出的問題：“中天自律委員會根本沒辦法、也沒阻止特定人物報導過多的狀況。”又如：“中天遭裁罰金額再居全部頻道之冠，且被民眾申訴比例也創紀錄，今年就被申訴164次，是去年逾兩倍，顯示狀況持續惡化。”等等問題。這些都是民眾關心的問題，也希望中天新聞台能利用聽證會向社會大眾說明清楚。

顏若芳表示，令人側目的是今天在場外，包含統促黨主席“白狼”張安樂、國民黨籍立委林為洲、鄭麗文、許淑華、曾銘宗，以及韓粉直播主等人在內，召集群眾，以煽動的言語聲援，這樣的行為讓人質疑其目的，是想混淆視聽，並以群眾壓力刻意影響NCC的審查獨立性。顏若芳說，呼籲各政黨應該尊重NCC獨立機關的角色，尊重NCC依法審查的過程。