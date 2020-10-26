台灣首辦媒體換照聽證會26日登場 反對黨力挺中天抗議聲音大

台灣國家通訊傳播委員會26日舉行中天電視換照聽證會。中天新聞台6年執照將在今年12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）在做成是否換照決議前先召開聽證會，這也是史上首次為媒體換照舉辦聽證會。北市警方表示，因應場外333政黨團結聯盟等團體舉辦“挺中天～反對撤照！”集會活動，為維護活動交通秩序與安全將進行交通管制。立法院26日上午8時起，陸續封閉立法院周邊部分出入口，禁止車輛及人員進出。

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據中央社稍早報道稱，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強明天開始租用公共汽車廣告，共計20台公共汽車繞行行政院60天，呼籲行政院長蘇貞昌不要干涉新聞自由；國民黨主席江啟臣明天上午將與羅智強一同，從台北車站前搭公共汽車到行政院下車抗議。

中天換照聽證會今天舉行，以神旺投資董事長身分出席的蔡衍明回應NCC委員質疑他曾提到每個月和媒體主管開會一次時表示，他一年只去中天2、3次，不是開會，只是溝通意見分享想法，“不是都聽我的，你以為新聞人那麼容易管喔”。

中天換照聽證會今日登場，早上8時不到，就有支持者集結在會場前面，揮舞旗幟表達聲援之意，而9時初，神旺投資董事長蔡衍明也現身，沿路支持者高喊加油，蔡衍明僅回應“謝謝”，未再多做發言。

據該報道，中天新聞台6年執照將在今年12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告，鑒於中天新聞頻道換照案攸關國家安全、產業整體發展、公共秩序、閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質、勞動權益等，依行政程序法決定召開聽證會，讓程序更完備。

聽證會由三位NCC委員王維菁、林麗雲、蕭祈宏擔任主持人。當事人中天電視，以及利害關係人神旺投資、海洋投資與兆升投資3家中天大股東，都委由律師出席發言。神旺投資除了蔡衍明之外，中天董事林柏川也擔任代表人之一；當事人中天電視則有主管高層梁天俠出席。世新大學副校長陳清河則以證人身份出席，他同時也是中天電視獨立審查人。

由7位專家學者擔任的鑒定人，分別是公民參與媒體改造聯盟代表林月琴、台灣人權促進會副會長沈伯洋、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、輔仁大學新聞傳播系副教授陳順孝、東吳大學會計系副教授柯瓊鳳、中國文化大學新聞系副教授陳慧蓉、台北大學經濟系教授郭文忠。

日前NCC主動邀請蔡衍明出席，後來蔡衍明登報回應NCC，表達自己有意願出席，前提是NCC可以依法提供資料、提供足夠時間闡述意見。

台灣行政院長蘇貞昌26日上午在桃園接受媒體聯訪，針對國家通訊傳播委員會（NCC）召開中天電視台換照案聽證會表示，NCC依法行使職權，外界不該干涉批評。

行政院長蘇貞昌今天上午偕同桃園市長鄭文燦出席“桃園會展中心統包工程開工典禮”，會前接受媒體聯訪。媒體詢問，NCC國家通訊傳播委員會將在今天上午召開中天電視台換照案聽證會，是史上首次為換照舉辦的聽證會，外界有聲音認為此事是干涉媒體自由。

據蘇貞昌表示，對中天的審查不是關不關台的問題，而是執照到期要不要換照，對於這個電視台視頻有沒有違法、有沒有做到設台的本意跟條件，獨立機構NCC依法行使職權、獨立運作，外界不應該多做干涉批評。蘇貞昌也說，NCC的委員都是學有專精、經過立法院同意就任，會依法行使職權，同時，對於相關頻道未到期，是不是繼續延期等，都會進行最公正的審理，政府不會幹預。

中央社說，中天換照聽證會今天登場，中天代理人、律師方伯勳提出9大理由，認為NCC對中天裁罰並不適當，中天違法事實查證原則為過失，而非故意，他也向現場專家學者喊話“希望各位保持被說服的可能性”。

中天新聞台6年執照將在今年12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告，鑒於中天新聞頻道換照案攸關國家安全、產業整體發展、公共秩序、閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質、勞動權益等，依行政程序法決定召開聽證會，讓程序更完備。

根據NCC案情摘要報告內容，中天新聞台執照效期內，受罰鍰處分21件，核處金額共計新台幣1073萬元。

據方伯勳指出，首先，中天跟利害關係人都認為中天已經履行改善事項，對於NCC指稱以及外界質疑裁罰案件是否過多、自律機制是否失能，但其實中天前3年沒有任何裁罰紀錄。方伯勳接着表示，2018年至今裁罰21件，其中與政治有關14件、非政治7件，現在只有5件確定，罰鍰金額133萬元，若把還沒有確定的案件納入裁量，事後情勢有變，今天做成准駁的基礎將不再存在，也會產生後續巨大國家賠償問題。

中央社報道稱，中天換照聽證會今天登場，國民黨主席江啟臣呼籲NCC不要讓政治力介入變成“髒兮兮”，民主最重要的就是新聞與言論自由，如果關閉監督政府的媒體，台灣民主是否還有未來。江啟臣受訪時表示，呼籲NCC不要讓政治力介入，“變成髒兮兮”，當有高層干預時，要民眾如何相信NCC可以獨立、公正針對媒體營運做出裁量，對於今天NCC進行的聽證會，民眾充滿懷疑與不信任。

江啟臣呼籲蘇貞昌不要當台灣民主的劊子手，今天可以關A新聞台，明天是不是可以關B新聞台，民主最重要的就是言論自由、新聞自由，但政府大量買網軍、買廣告洗腦民眾，現在還要關閉監督政府的媒體，“台灣的民主還有未來嗎？”

羅智強租用公共汽車廣告，共計20台公共汽車將繞行政院60天，呼籲行政院長蘇貞昌不要干涉新聞自由。他表示，20輛的新聞自由公共汽車今天上路，路線都會經過行政院；中天是否會被關台，12月初就會有結果，這段時間是台灣新聞自由的關鍵時間，呼籲蘇貞昌不要當關新聞台的民主罪人。

此外，公民監督平台、333政黨團結聯盟等多個團體上午在NCC外，舉辦“挺中天、反關台”集會活動，國民黨副秘書長李彥秀、國民黨立委林為洲、許淑華等人，及中華統一促進黨總裁“白狼”張安樂都到場參與。

國家通訊傳播委員會（NCC）26日在台北舉行中天電視換照聽證會，支持中天的群眾集結在會場外，拿看板、呼口號，擡棺抗議。

據中央社報道，中天新聞台6年執照將在12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）26日舉行中天換照聽證會，擔任鑒定人的專家學者多數認為，中天在過去6年裁罰件數、罰金總額都是新聞台中最高的，內控機制明顯有缺陷，無法針對報導內容實際改善。