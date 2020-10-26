選前又一博 美參議院今頂風表決大法官

美國參議院按計畫今天表決由總統特朗普提名的大法官任命案。儘管美國各界此前表達希望大選後由新總統處理任命以及選後的新參議院再表決，但是現今的參議院昨天周日下午以大致符合兩黨議員票數的51-48票，表決通過限制對提名案進行辯論，這為預計今天周一傍晚進行的最後表決鋪平了道路。

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據法新社報道稱，美國參議院共和黨人全力護航，大法官最後確認表決可望周一進行。由共和黨掌控的美國參議院周日朝着特朗普的大法官人選巴雷特(Amy Coney Barrett)周一的最終確認表決推進一步。此前距離總統大選只剩一周多時間。

由於參議院由共和黨以53-47的席次佔據多數，加上沒有跡象顯示共和黨會有人倒戈，因此幾乎可以確定儘管面對民主黨人的全面反對，巴雷特仍將順利獲得金斯伯格逝世後所留下的大法官終身職位。

據該報道，若巴雷特順利接任，最高法院此後多年將由保守派大法官以6-3席次穩居多數。短期來看，巴雷特可能對總統大選前或選後的案件表決產生影響。

特朗普已表示，他認為最高法院將決定大選的最後結果，也明白表示他希望巴雷特參與任何與選舉相關的案子。

法新社認為，共和黨人希望巴雷特的確定出任，能夠為面臨激烈競爭以求連任的特朗普和諸多現任參議員提振士氣。