美國參議院不甩反對錶決通過大法官巴雷特任命 評論指特朗普一大勝利白宮即刻慶祝

美國參議院美國時間星期一投下贊成票的共和黨參議員人數，已足夠總統特朗普對於最高法院大法官人選巴雷特(Amy Coney Barrett)的提名獲得確認。投票時，參議院以52票贊成、48票發反對的結果確認了巴雷特的提名，民主黨一致反對確認巴雷特的提名，共和黨籍參議員Susan Collins也投了反對票。白宮在確認投票後立即在白宮南草坪舉行慶祝活動。

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據路透社消息，美國參議院表決贊成票數已達通過門檻，特朗普大法官提名鐵定過關。消息說，美國參議院以52票贊成、48票發反對的結果確認了巴雷特的提名，民主黨一致反對確認巴雷特的提名，共和黨籍參議員Susan Collins也投了反對票。

提名確認慶祝活動將在白宮舉行，一個月前的一場類似活動曾導致白宮爆發疫情，後來特朗普本人也不幸染疫。特朗普力促參議院在11月3日美國大選前確認巴雷特的提名。這將令最高法院保守派大法官以6-3席次穩居多數。

美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，共和黨多數派在如此接近大選之際進行表決，是在“毀滅自己的可信度”。

但是美國參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)則為巴雷特的提名辯護。“我們毫不懷疑，如果對方遇到同樣情況，他們也會確認提名，”麥康奈爾說，“你不可能贏得所有人，而選舉是有影響的。”

路透社說，巴雷特料將參加11月10日一場訴訟的審理，特朗普以及共和黨領導的州在訴訟中尋求廢除平價醫療法案。2010年通過的平價醫療法案，也被稱為奧巴馬醫保(Obamacare)，幫助數以百萬計的美國人獲得了醫療保險，並禁止私人保險公司拒絕為有病史的人提供醫療保險。

據法新社說，由共和黨把持的美國聯邦參議院今天以52票對48票，批准巴雷特最高法院大法官人事案。總統特朗普表示，這是美國重大的一天。消息說，參院一完成表決，白宮旋即安排特朗普出席於白宮南草坪（South Lawn）舉行的「宣誓儀式」。

首席大法官羅伯茲（John Roberts）27日則將在最高法院主持司法宣誓儀式，屆時巴雷特將正式加入大法官行列。特朗普在南草坪的儀式上說，巴雷特人事案過關，「對美國、美國憲法和公平公正法治來說，都是重大的一天」。

法新社說，巴雷特繼任最高法院大法官，是接替9月18日病故的自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）。