2020美國總統大選投票人數將達1.5億，投票率創112年來最高紀錄

2020年美國總統大選，估計將有1億5000萬選民投票，投票率創1908年以來112年最高紀錄；相比較，2016年大選全美投票選民為1億3700萬人。

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26日，離11月3日投票日還剩8天，佛羅里達大學“獨立數據分析項目”（U.S. Elections Project）公布的數據顯示，已有超過6000萬美國選民提前投票；該項目負責人、政治系教授麥克唐納(Michael McDonald)表示，估計全美合格選民當中，有65%將在今年大選投票。

新冠病毒疫情仍未消退，但各州提前投票的選民毫無畏懼的在投票所外大排長龍：在喬治亞州，一些選民排隊十個多小時才完成投票；俄亥俄州、維吉尼亞州也出現類似情況；紐約州在24日開放提前投票，紐約市的投票所外出現排隊人龍，選民等候數小時才能投票。也有不少選民選擇郵寄投票，統計顯示，全美各地選務機關累計已收到約4000萬張郵寄選票。

在關鍵的搖擺州，提前投票和郵寄投票使大選前投票人數大幅增加：到目前為止，賓夕法尼亞州大約有140萬人提前投票，比2016年該州提前投票人數增加了120萬；密西根州和威斯康星州也是一樣，今年的提前投票人數幾乎比2016年提前投票人數翻了一番。

得克薩斯州、喬治亞州和俄亥俄州，已經超過了2016年的提前投票總數，其中得克薩斯州已有690萬人投票，與2016年相比增加了約140萬票，該州40％以上的選民已經投了票。

另據NBC電視新聞網與智能目標（Target Smart）公司的預測，11月3日之前，提前投票的選民人數可能達到9000萬至1億，約為2016年提前投票人數的兩倍。