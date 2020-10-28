美參議員提案：禁止入黑名單中國企業進入美國金融市場

美國共和黨籍聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）和布勞恩（Mike Braun）10月27日提出議案，要禁止被華盛頓列入黑名單的中國企業進入美國資本市場。如果該法案得到通過，被美國商務部和國防部列入黑名單的多家中國企業都將受到影響，包括海康威視、中國電信和中國移動等。

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魯比奧和布勞恩向美國會參議院提交的這一法案題為《美國金融市場誠信和安全法》(American Financial Markets Integrity and Security Act)。該法案將禁止美國的投資公司、退休基金和保險公司入股被美國商務部列入實體清單或被美國國防部列入受中國軍方支持公司名單上的中國公司，包括這些公司的母公司、子公司和關聯公司及控制實體。按照這項議案，列入黑名單的中國公司還將在一年的寬限期後被禁止在美國交易所交易。

據魯比奧辦公室發出的相關聲明稱，“目前，有許多中國公司，包括五角大樓在2020年6月和8月發布的名單上指認的30多家公司，以及關聯公司和子公司的網絡。其中還包括那些在美國資本市場體系中運營，並受到美國政府制裁的公司。這些公司參與了共產黨的軍事、間諜活動和侵犯人權、‘軍民融合戰略’和《中國製造2025》 工業政策。” 魯比奧稱，“中國共產黨對美國資本市場的利用，是美國經濟和國家安全面臨的明顯且持續的風險，必須予以解決。”他續指，“目前，在美國資本市場運營的許多中國公司積極參與中國共產黨的軍事、間諜活動、侵犯人權、‘軍民融合戰略’和‘中國製造2025’產業政策。”

魯比奧表示，“《美國金融市場誠信和安全法》將禁止這些公司在美國資本市場運營，並向中共明確表示它們將不再能夠利用我們的金融系統。” 布勞恩亦稱，“與美國公司不同，中國公司不按照規則行事，更糟糕的是，其中一些的中國公司通過宗教迫害及利用奴隸勞工以取得領先，”布勞恩說。 “這些不良行為者在美國市場上不應該扮演任何角色，這就是為什麼我很自豪成為參議員魯比奧立法法案的共同發起人，該法案旨在結束這種可怕的不良商業行為。”

美國國防部在今年6月把華為、海康威視、中國移動和中國電信等20家中國知名企業列為中國軍方擁有或控制的公司之後，又於8月認定11家中國公司為中共的軍事企業，其中包括中國東方紅衛星股份有限公司、中化集團和中國核工程建設總公司等。與此同時，被列入美國商務部實體清單上的中國公司更多，包括華為及其38家關聯實體、33家被指涉及在新疆侵犯人權和軍事採購的中國實體，及參與在南中國海填海造島並將人工島礁軍事化的24家中國公司。

另據了解，魯比奧最新還參與支持了兩項涉華動議，其中包括受到兩黨參議員支持的將中國侵犯維吾爾穆斯林少數民族人權的狀況定性為“種族滅絕”議案，及包括他本人在內的多名共和黨籍參議員要求美國大學理事會（CollegeBoard）重新審視其與中共的孔子學院關係的聯名信。魯比奧、霍利（Josh Hawley）、科頓（Tom Cotton）、布萊克本（Marsha Blackburn）等7名參議員向美國大學理事會CEO科爾曼（David Coleman）致信，要求其重新審視該機構與孔子學院主管單位國家漢辦的關係。

這些參議員寫道，“全國學者協會（NAS）發布了一份報告，確定大學理事會是中國影響力運動的目標。”該聯名信指，“該報告稱，大學理事會與中國合作開發了美國大學預修課程（AP）中國語言和文化考試。該報告還稱，大學理事會通過‘中國嘉賓老師計畫’幫助中國公民進入美國學校，這是大學理事會與國家漢辦之間的一項合作。我們擔心中國利用與大學理事會的合作關係扼殺了可能損害中共聲譽的對話。”