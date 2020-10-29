Eco-推出西非單一貨幣計畫被延後

去年底曾宣布在2020年推出西非單一貨幣Eco取代CFA非洲法郎的計畫不得不耐心等待。西非經濟共同體CEDEAO已為此籌備了20多年。

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本台RFI法文網周四（2020年10月29日）刊出了記者Stanislas.N有關西非單一貨幣Eco的一篇採訪報道。

在科特迪瓦（也被稱之為象牙海岸）經濟重鎮阿比讓的一個商業中心裡，接受採訪的兩位女士之一Viviane表示，不知發表觀點是否有用？西非各國政府習慣於在他們之間做決策。Viviane希望科特迪瓦或西非經濟貨幣聯盟（UEMOA）能夠全面掌握他們自己的單一貨幣。另一位女士表示，如果Eco和西非法郎CFA沒有差別，那還是保留西非法郎比較好，為何要改變？不過這名女士希望西非法郎消失。

一位從事銷售的男士Stéphane態度明確，他認為，變革的時刻到了，新貨幣可能應該由非洲國家來印製。這名商務人員認為，西非法郎區國家現在有能力推出自己的貨幣。因為，在擁有自己貨幣的鄰國經驗基礎上，它們得以管理自己的經濟。Stéphane表示，未來西非單一貨幣將是波動的，這種波動將有助於國家的出口。

西非經濟共同體為了單一貨幣已籌備了二十多年。科特迪瓦布瓦凱大學的一名學者表示，在民眾做好了迎接Eco之際，現在宣布改革西非法郎如同搞破壞。這名經濟學家認為，西非應該在5年至10年裡，擁有獨立的單一貨幣，那將可能給這一區域內的商業帶來活力。

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