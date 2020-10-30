後真相時代：普利策獎得主質疑拜登文章遭自創網站拒登後辭職

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曾因報道斯諾登事件而獲得普利策獎的美國知名記者格林沃爾德（Glenn Greenwald），日前撰寫了一篇提到亨特·拜登被指涉嫌“電郵門”事件，及內容包含批評民主黨總統候選人拜登和美國主流媒體對此不作為的文章，dan被他供職且共同創辦的調查新聞網站“攔截網”（The Intercept）拒絕刊登。格林沃爾德10月29日擬文在個人網站上宣布辭職，並指控他的文章受到該網編輯的審查，批評其采編自由遭受侵犯。

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現年53歲的格林沃爾德是曾率先報道斯諾登（Edward Snowden）揭發美國政府監控計畫時的調查記者之一，他在2013年離開英國《衛報》，翌年聯同他人及網絡購物平台eBay創辦人奧米戴爾（Pierre Omidyar），創立了調查新聞網站“攔截網”。格林沃爾德日前就有關亨特·拜登“電郵門”的指控向該網編輯提交了一篇題為，“真正的醜聞：美國媒體用虛假信息來捍衛喬·拜登免受亨特電郵影響”的文章。文章中，他提到了，《紐約郵報》兩周前發表的據稱是從亨特·拜登筆記本電腦中獲取的電子郵件，而這些郵件被指涉及到拜登在擔任副總統期間從事的有關烏克蘭方面的工作，以及其他媒體報道過的，有關拜登家族被指在中國尋求商機的文章。他認為，隨後發生的一系列反應顯示，這些電郵的出現激發了來自美國媒體、矽谷巨頭和情報界實際上聯合起來打壓這些故事被傳播的巨大努力等。

不久後，格林沃爾德在其個人網站上宣布辭去“攔截網”的職務。他還在宣布這一消息的文章中寫道，“壓制、審查和意識形態同質化的趨勢普遍困擾着全國新聞界，同樣的趨勢也吞噬着我與他人共同創辦的媒體，最終導致對我自己的文章進行審查。”他稱，“《攔截網》的編輯侵犯了我的編輯自由的合同權利，審查了我本周寫的一篇文章。他們拒絕發表該文章，除非我刪掉所有批評民主黨總統候選人拜登的部分，而拜登得到了《攔截報》所有駐紐約編輯的強烈支持，參與了這次壓制行動。”

格林沃爾德說，“我不反對他們不同意我對拜登這個證據所顯示的觀點：作為避免被審查的最後一搏，我鼓勵他們通過寫自己的文章批判我的觀點，讓讀者決定誰是對的，這是任何自信和健康的媒體都會做的。但現代媒體不會傳播不同意見，而是會將其壓制。所以，（他們）對我的文章進行審查，而不是參與其中（對話），是這些支持拜登的編輯們選擇的道路。”他提出，“但導致我被自己的媒體審查的怪異景象的病態、非自由主義和壓抑心態，絕不是《攔截者》獨有的。這些病毒幾乎污染了所有主流的中左派政治組織、學術機構和新聞編輯室。”

值得一提的是，格林沃爾德還在他的網站上將他與“攔截網”編輯圍繞該爭議文章的來回交流進行了公布，以便好事者閱讀並進行自我判斷。對於他的審查指控，“攔截網”的編輯們當天同樣發表了一篇文章回應指，格林沃德決定從該網辭職，是源於對編輯在新聞生產中的作用和審查制度的性質的根本分歧。該文章稱，“格林沃德要求有絕對的權利來決定他要發表的內容。他認為，任何與他意見不同的人都是腐敗的，任何妄圖編輯他的話的人都是審查員。因此，有一種荒唐的指控說，除了格林沃爾德之外，‘攔截網 ’的編輯和記者，都背叛了我們從事無畏的調查性新聞的使命，因為我們受到了拜登總統任期的誘惑。只要簡單地看一看‘攔截網’發表的有關拜登的報道，就足以駁斥這些說法。”

編輯們稱，“格林沃德關於他離職的敘述充滿了歪曲和不準確之處--所有這些都是為了使他看起來像一個受害者，而不是一個發脾氣的成年人。在此指出所有這些問題將耗費太多時間，但我們打算及時糾正記錄。現在，重要的是要說明，我們編輯他的作品的目標是確保它的準確和公正。雖然他指責我們有政治偏見，但正是他在試圖回收一個政治運動--特朗普競選活動的可疑主張，並將其洗成新聞報道。”

他們還回擊指，“我們對格林沃爾德作為曾經記者（的角色）充滿敬意，我們對過去六年來與他合作的許多工作仍然感到自豪。是格林沃爾德偏離了他最初的新聞根基，而不是‘攔截網’。”該文章稱，“我們毫不懷疑，格林沃爾德將繼續推出新的媒體企業，在那裡他將不會面臨與編輯的任何合作--這就是（付費訂閱和粉絲贊助平台）Substack和Patreon的時代。在這種情況下，格林沃爾德將自己定位為調查性新聞的最後一個真正的守護者，並將他的長期同事和朋友污衊為黨派黑客，這是很有商業意義的。我們明白。但事實就是事實，‘攔截網’無畏、嚴謹、獨立的新聞記錄不言而喻。”