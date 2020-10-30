美國會參議員對中國“高風險App”提出規範與限製法案

美國國會共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）10月29日正式提出新法案，以立法措施建立一套全新框架，規範和限制包括中國在內等所有外國“高風險的應用程序（Apps）”在美國的運營。

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魯比奧提出的這一法案名為《防範敵對平台法》（Adversarial Platform Prevention Act）。該法案意在建立一套與數據保護和審查相關的標準和限制，諸如抖音國際版TikTok和微信WeChat等被指高風險的外國軟件則必須滿足該法案相關內容才能在美國合法運營。魯比奧8月26日曾向《華盛頓觀察報》(Washington Examiner)撰文表示，正着手為全面規範高風險的外國應用程序如何在美國運營提出一套新的“標準框架”，旨為保護美國用戶數據和國家安全。

魯比奧在文章中特別提到，“TikTok肯定不會是最後一個聽命於中國或其它外國競爭對手，對美國構成威脅的應用程序，特朗普總統對微信的行動已充分說明這一點。”他稱，“無論如何，TikTok處理用戶數據的重要問題依然存在。為了解決這些問題，避免每次出現新的應用程序是都會出現打地鼠遊戲的情況，決策者應該採取更廣泛的措施來保護數據和我們的國家安全。”

該法案提出後，魯比奧重申，“高風險的外國應用程序和軟件，例如中國擁有的TikTok和WeChat，對個人隱私和美國國家安全構成威脅。”他稱，“很明顯的，我們必須要建立一套標準框架，那些高風險外國應用程序必須在達到這些標準後，才能被允許進入美國的電信網絡和設備運營。這項‘APP法’的目的正是如此，我希望我的同事們與我一起採取一種更廣泛的方式，來保護美國人的用戶數據和我們的安全。”

該法案將“高風險外國軟件”定義為任何屬於中國、俄羅斯、委內瑞拉、古巴，或其他被指定為恐怖主義組織等所資助、或根據上述對象法律所成立的實體所擁有的軟件。此外，主要業務或總部設在中國、俄羅斯、委內瑞拉、古巴或恐怖主義組織等實體所屬的軟件，及會將美國消費者數據儲存在上述這些國家的軟件，都將列在法案有關“高風險外國軟件”的範疇之內。

這一法案的政策方針包括8大方面，它們是：涵蓋的高風險外國軟件將被貼上警告標籤，以告知消費者其潛在的數據和安全風險；高風險外國軟件公司必須每年向聯邦貿易委員會（FTC）和美國司法部公開披露消費者數據等相關細節；推動美國消費者數據保護、披露和限制；對儲存美國消費者數據採取額外的限制；有關審查問題的規定；並將高風險外國軟件排除在美國《通訊規範法案》第230條款的免責範圍之外；投資審查；聯邦優先權。