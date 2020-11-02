投票在即疫情專家福奇遭控叛心為拜登說項 特朗普要炒魷魚

美國總統特朗普周一早間暗示，他可能尋求解僱政府新冠疫情特別工作組成員福奇，這位專家此前進一步對特朗普處理疫情作為加以批評。路透社說福奇備受尊重。福奇接受專訪時稱，拜登正從公共衛生的角度認真對待疫情，而特朗普則“從重啟經濟和解除封鎖的角度看待疫情。福奇敦促美國需要在公共衛生的習慣和行為上做出驟然改變。白宮指責福奇為拜登站台。

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據路透社今天報道，特朗普暗示可能設法在大選後解僱福奇(Anthony Fauci)。福奇是美國知名的傳染病專家，也是美國國家過敏暨傳染病研究所所長。特朗普一再斷言美國抗擊疫情即將“迎來轉折”，但與此同時美國每日卻有數以萬計的人被感染，福奇對特朗普的說法提出強力抨擊。

“我們不可避免要遭受一大波打擊。現在的情況不好，”福奇周五對華盛頓郵報說。“所有條件都不利，因進入秋冬季節，人們聚集在家或室內，情況糟得不能更糟了。”

路透社說，特朗普在邁阿密地區奧帕洛卡的一場深夜競選集會上為自己應對疫情進行辯解時，支持者爆發出一陣“解僱福奇”的呼聲。

特朗普在回應此一呼聲時表示，“別跟任何人說，讓我等到選後一段時間。”

據法新社報道，美國2020年大選近在眼前，現任總統特朗普選情告急之際，美國首席傳染病專家福奇今天發出緊急訴求，敦促當局改變抗疫政策，引來特朗普政府嚴厲指責。

福奇在「華盛頓郵報」今天刊出的專訪中警告，除非「急劇改變」衛生保健方針，否則美國將面臨「非常巨大的傷害」。據福奇說，隨着寒冷天氣與流感季節到來，許多美國民眾忽略安全措施，許多醫院也瀕臨超載，「也許沒什麼比這更糟了…這不是好現象」。

據該報道，白宮發言人迪爾（Judd Deere）對福奇發出尖酸嚴厲的批評。他在聲明中說：「福奇是白宮防疫小組的核心成員，也曾讚賞特朗普總統在疫情期間採取的因應之道，卻在選前3天打破所有規範，玩起政治遊戲，令人無法接受。」迪爾抨擊福奇「選擇在媒體上批評總統，並藉着讚揚總統的競選對手，讓大家知道他的政治傾向。」

法新社說，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）來勢洶洶，特朗普行程滿檔，積極造勢拚人氣，他堅稱美國已「扭轉」疫情，甚至毫無根據地指控許多醫師為一己之利浮報染疫死亡人數。