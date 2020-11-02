斯諾登申請俄羅斯籍了

美國中央情報局（CIA）前職員斯諾登（Edward Snowden）流亡俄羅斯多年後，周一今天透過twitter公布已跟妻子向俄羅斯政府提交入籍申請，尋求成為美國與俄羅斯雙重國籍公民。

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據蘋果日報今天報道說，斯諾登申請入籍俄羅斯，兒子料12月出世。該報道引述斯諾登在貼文中寫道：“經過多年與父母分離的歲月，我和妻子不想與我們的兒子分開，因此我們在這個疫情大流行和邊界封鎖的時代，申請雙重美俄雙重國籍身份。

據”斯諾登的代表律師庫切列納（Anatoly Kucherena）上月向傳媒透露，斯諾登已獲得在俄羅斯的永久居留許可。

斯諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）預計會在12月，在俄羅斯誕下兒子，二人的小孩將自動擁有俄羅斯公民身份。斯諾登指出：“我和米爾斯會保留美國人身份，以我們所熱愛的美國價值觀撫養我們的兒子，包括言論自由。我期待有一天能回國，跟整個家庭團聚，我最大願望是無論兒子在哪裡生活，他都有在家的感覺。”

據該報道，現年37歲的斯諾登2013年5月20日曾到香港，先後向美國《華盛頓郵報》和英國《衞報》公開美國政府的大規模監控計畫，此後斯諾登從香港飛往莫斯科，曾在謝列梅捷沃機場過境區停留一段時間。美國政府隨後宣布通緝斯諾登，以從事間諜活動等三項重大罪名起訴他。

蘋果日報引述消息說，2014年8月，斯諾登獲得為期三年的俄羅斯居留許可，並在2017年延長至2020年，期間斯諾登一直在莫斯科生活。美國國會2016年發表報告，稱斯諾登抵達俄羅斯後，一直與俄羅斯情報官員保持聯繫，但斯諾登否認。斯諾登2019年9月曾在一次採訪中，表示如果他能獲得公正審判，他願意回到美國。美國總統特朗普今年8月則表示，會考慮特赦斯諾登。