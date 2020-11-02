特朗普罕見48小時連軸競跑10州催票 如敗選將再落老布什一任下台悲劇

美國總統大選進入倒數階段，特朗普周日周一連軸橫掃戰場州，展開最後兩天的造勢活動，在民調落後民主黨候選人拜登的情況下，力求後來居上、上演驚奇逆轉。特朗普今天周一預定的行程則包括北卡州、賓夕法尼亞與威斯康辛州，還包括密西根州的兩場活動。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，美國大選進入衝刺階段，特朗普深入戰場州掃票尋求逆轉取勝。在尋求連任之路看似崎嶇的情況下，特朗普準備在幾個可能對勝選起到關鍵作用的州進行停留。如果特朗普敗選，將成為1992年的布什(George H. W. Bush)以來首位連任失利的總統。

拜登周日在賓夕法尼亞州進行造勢活動。賓州的選情可能決定這場選戰的勝負歸屬。特朗普周日與周一將參加10場造勢活動，等於一天要跑五場，成為這場選戰最忙碌的行程。特朗普意在製造足夠的動力，激發支持者在周二的投票日站出來，衝高投票率。

按日程，特朗普周日在密西根、愛荷華、北卡羅來納、喬治亞與佛羅里達州舉行競選集會。周一預定的行程則包括北卡州、賓夕法尼亞與威斯康辛州，還包括密西根州的兩場活動。特朗普周一深夜將在密西根州大急流城舉行造勢活動，為這兩天馬不停蹄的行程畫下句點，這裡也是他2016年選戰行程的最後一站。特朗普四年前拿下了密西根、賓夕法尼亞與威斯康辛這三個幾十年來隸屬民主黨票倉的州。

據路透社說，不過新冠病例數上升打壓特朗普選情。美國報告病例數已超過900萬，近23萬人病亡。特朗普淡化疫情影響，並表示對手以疫情議題來打擊他。特朗普警告稱，若拜登當選總統，將導致美國無力承受的另一波封鎖。

該報道稱，全國民調顯示拜登明顯領先，但對戰場州的單獨民調則顯示兩人差距不是很大。