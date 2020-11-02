美國大選粉絲混戰 FBI說要查

美國總統選舉明天正式投票，選前民主黨與共和黨支持者激烈對抗，不時傳出民主黨候選人拜登的支持者圍攻甚至暴揍共和黨人競選總統連任的特朗普粉絲，以及特朗普支持者圍攻民主黨粉絲的消息。美國民主黨總統候選人拜登一輛競選巴士日前在德州公路上遭總統特朗普支持者騷擾，拜登昨天對此表達譴責。聯邦調查局（FBI）證實正在調查此事。

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據法新社說，特朗普粉絲團車隊包圍拜登競選巴士，特朗普喊贊。不過FBI說要查。

美國民主黨總統候選人拜登一輛競選巴士日前在德州公路上遭總統特朗普支持者騷擾，車身上貼有拜登與競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）字樣的競選巴士日前在德州遭大批插有特朗普旗幟的皮卡車和休旅車包圍，被迫減緩行進速度。

民主黨官員表示這輛載着德州議會候選人戴維斯（Wendy Davis）的競選巴士旅程被迫喊卡，以「安全考量」為由取消2場已安排好的活動和1場記者會。

特朗普本人昨天深夜轉推這支影片，還說「我愛德州！」。但拜登在費城向支持者表示：「我們從來沒見過這種事情，至少我們未曾有過一位認為這是好事的總統。」拜登還補充表示，特朗普長子小唐納．特朗普（Donald Trump Jr）做了一支影片，鼓勵特粉「繼續做」，並要支持者找出拜登競選搭檔賀錦麗，用同樣方式迎接她。

據拜登說：「各位，我們不是這種人，我們比他們好多了。」

據該報道，FBI聖安東尼奧辦公室今天向法新社表示正在調查這起發生在德州的事件，但拒絕做出進一步評論。

傳出這批民主黨車隊中一輛休旅車遭到擦撞，不過並未傳出人員受傷，也不清楚涉事的任何人是否持有武器。這起事件傳出之際，美國社會正瀰漫高度緊張氛圍，各界擔心出現選民壓迫或恐嚇行為，及選後暴力事件。

特朗普昨天在密西根州造勢會場上明確地對支持者包圍對手車輛行為給予肯定，說這些德州抗議民眾只是在試着「保護」這輛拜登競選巴士。特朗普表示，「你看見我們的人昨天在保護這輛巴士」，還說這些特粉人數「數以百計」。

據法新社說，與此同時，推特上也出現多則貼文，顯示新澤西州花園州大道（Garden State Parkway）昨天下午也現車流嚴重回堵景象，據說也是由支持特朗普的駕駛所為。