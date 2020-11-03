“以言入罪”譚得志被扣已兩月仍拒收聲

國安法6月30日晚自香港生效以來，人民力量副主席譚得志（快必）可說是“以言入罪”首名因干犯國安法而被捕的政黨人士。譚自9 月 6 日遭警方國安處上門拘捕，被控發表煽動文字等 9 罪，兩度申請保釋遭拒，還柙在荔枝角收柙所，被單獨囚禁至今已近兩個月。但他接受立場新聞的訪問時表示，他仍然拒絕收聲，他說：“國安法就是要香港人收聲，所以不能收聲，收聲是對不起所有的抗爭者。”

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過去半年，快必經常以“健康講座”、“防疫街站”名義在街頭宣揚政治理念，不時見警員在他街站附近圍橙帶、開擴音器以防疫為由驅趕，甚至舉起紫旗警告違反港區國安法，即使如此，“快必”仍把“黑警死全家”、“天滅中共”、“光復香港 時代革命”、“五大訴求 缺一不可”等話掛在口邊。

還柙近兩個月，快必中氣十足的聲音雖暫時從街頭消失，卻沒有被高牆阻隔：牆外，黨友陳志全（慢必）接手防疫街站；牆內，快必會在窗邊扮開街站：“知道我們為什麼被捕嗎？因為講話呀！”跟獄卒聊天，“你們起碼有名牌，那些黑警連委任證都沒有！”他在收押所會見室向記者說，自己還會“打國際線”— 跟隔離倉來自東南亞、蒙古、英澳美加等地的在囚者討論時事。

“快必”譚得志和“慢必”陳志全兩人本來是電台節目主持人，以嬉笑怒罵的方式批評時事新聞，之後兩人投身政治活動，陳志全連續當選兩屆立法會議員，而譚得志則成為政黨人民力量的副主席。陳志全與朱凱迪等民主派人士今年9月拒絕續任北京所安排的臨時立法會的成員。留任的民主派人士則認為立法會必須有反對的聲音，僅管他們知道立法會已經是建制派把持的一個橡皮圖章。

立場新聞在收押所訪問譚得志的時間只有15分鐘，問與答的語速都異常緊湊。記者問他單獨囚禁悶嗎？他馬上滔滔不絕，“不會，我會自己跟自己講話，大聲叫出去同隔離倉友聊天，來自什麼地方都有，這樣就可以打國際線，有時獄卒會問‘你是否精神病發作？』。”他又分享自得其樂的辦法，只要看見窗戶，就可以假裝自己仍在開街站，他會高叫：“你知道唔為什麼我會被捕？因為講話呀！”然後就發表一輪評論時政。他有時會和獄卒聊天，“你們起碼有名牌，那些黑警連委任證都沒有！”又說，“我一旦選上立法會議員，必然會提出加你們（懲教）人工，cut 差佬的撥款。”

話到中途，隔離有另一名在囚者剛到會面間，快必朗聲跟對方打招呼，“喂，hello！”他轉頭向記者示意，“都說嘛，這裡很多手足！”反修例運動中，手足的定義是志同道合反政府爭民主的人。

說到自己的處境，從政多年的快必顯得坦然，想當然地道，“當然唔排除他（北京）會用國安法告我啦，但兜彎是無用的，無論我兜左彎、兜右彎，但問題不在我這裡，是在個政權那裡，它預了會整你，除非你收聲啦，否則不要以為兜彎就會無事。”

15 分鐘探監時間很快就過。當他說完最後一句話，尾音甫落，眼前的計時器剛好歸零，快必顯得很興奮，拍了一下手後舉起雙姆指，做了一個“yeah”的口音，似乎對自己的時間控制顯得很滿意。