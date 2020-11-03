內地妓女確診期間在港接客近百人追查源頭有困難

一名來自大陸內地的妓女染上新冠肺炎期間仍在香港接客，圖為該名女子接客的一家酒店。

一名來自貴州非法入境香港的妓女在10月28日一次掃黃行動中被捕，在等待遣返期間確診感染新冠狀肺炎，據了解該名42歲的妓女感染病毒期間在港接客近100人，且源頭不明，當局憂慮可能出現新的爆發群組，警方目前正追查她在14日潛伏期間到過的場所和有親密接觸的人，包括被扣留的警署警員和入境處職員，但由於她的工作性質，追查源頭恐怕將遇上困難。

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據蘋果日報和香港01報導，該女子性何，來自貴州。她聲稱在8月中旬在珠海經水路乘搭快艇非法入境香港。報導指，該女子偷渡來港賣淫，每日平均接客數名，病發前14日期間除了在旺角一酒店內接客，亦曾在大圍的一幢大廈內接客，警方正全力追查接近100名恩客，防止嫖客群組爆發。

上周三（10月28日）旺角警區聯同入境處進行掃黃行動，突擊搜查旺角東方泛達酒店一房間，由酒店經理開門後，當場拘捕何女。她先被扣押在旺角警署，上周五轉至青山灣入境事務中心，逗留數小時後轉往馬頭角羈留中心。當日，她有喉嚨痛，並與另外6名新進入中心的被羈留人士，獲安排隔離和抽取深喉唾液樣本進行病毒測試。至10月31日晚上，她證實確診，感染源頭未明。

警方正透過電腦追蹤、巡查患者到過的地方及所謂妓女戶大廈、並翻查閉路電視片段、追查電話紀錄、聯絡“雞頭”等方法，追蹤曾與患者接觸的人士，包括嫖客，及早提醒對方接受檢測，以防出現群組爆發。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今（2日）早在電台節目稱，難以追蹤患者身邊涉及非法活動的人士，以及不願暴露身份的嫖客。何栢良直言，接受檢測不一定要披露“機密”，“寧願你不說，但你去做檢測，總好過你不講又不做（接受檢測）。”

香港01發現，有賣淫集團於社交媒體Telegram開設頻道，以“雙飛超級姐妹”的圖片為頭像，公然招攬嫖客，集團疑租用多間酒店房間作賣淫場所，包括今次有確診患者的東方泛達酒店及北角一間酒店等，相信供偷渡來港女子長居酒店房間及提供性服務，更標榜全套服務僅收費400元港幣。