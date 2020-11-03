美國大選投票日兩位總統候選人都做什麼？特朗普回白宮接受媒體訪問，拜登為兒子掃墓然後返回故居

11月3日美國大選投票日兩位總統候選人都在做什麼？競選連任的總統特朗普結束了11月2日在4個州舉行的5場造勢活動，於3日凌晨2時35分返回白宮；民主黨候選人拜登則在3日一早，前往特拉華州威明頓(Wilmington)為病逝的長子掃墓，然後返回賓夕法尼亞州克蘭頓(Scranton)的兒時故居。

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特朗普最後一場競選集會2日夜間在密歇根州的大急流城（Grand Rapids）舉行，4年前他也是在大急流城舉行最後一場競選集會。3日，特朗普沒有像媒體預料的那樣繼續外出拉票，他回到白宮。他準備在3晚間舉行預計有400名賓客參加的當選慶祝派對。

3日早晨特朗普接受福克斯電視新聞網（Fox News）連線採訪，被問到是否在大選之夜自行宣布勝選？特朗普表示如果真的勝利，才會宣布勝選；他說：“我覺得我們會贏，但要真正獲得勝利才行，沒有必要耍手段。”

而在3日一早，拜登在妻子及兩名孫女陪同下，前往2015年病逝的長子博‧拜登(Beau Biden)在特拉華州威明頓的聖約瑟夫布蘭迪萬羅馬天主教堂(St. Joseph on the Brandywine Roman Catholic Church)墓地為兒子掃墓，並參加禮拜。然後他返回賓夕法尼亞州克蘭頓童年時期的故居，受到聚集街道的民眾歡呼。抵達當地時拜登說：兩個孫女從沒到過克蘭頓，因此帶她們同行。拜登的選舉團隊表示，拜登接下來將前往費城競選總部。