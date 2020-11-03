美國大選最先開票出來了

位於美加邊境的新罕布夏州小鎮迪克斯維爾率先開出全美首波總統選票，由民主黨候選人拜登先拿下5票，隨後該州另一小鎮米爾斯菲再開出21張選票，特朗普拿下16票，拜登拿走5票，目前特朗普暫時領先中。

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據自由時報今天報道稱，美新罕布夏州2小鎮開出總統票，暫時領先的是他。美國總統大選投票今（3）日開跑！位於美加邊境的新罕布夏州小鎮迪克斯維爾（Dixville Notch）率先開出全美首波總統選票，由民主黨候選人拜登先拿下5票，隨後該州另一小鎮米爾斯菲（Millsfield）再開出21張選票，特朗普拿下16票，拜登拿走5票，目前特朗普在率先開出的這波選票暫時領先中。

該報道引據《CNN》消息，位於美加邊境、只有12位居民的新罕布夏州小鎮迪克斯維爾，全鎮共有5位選民，該鎮搶先在當地時間午夜進行投票、開票，5分鐘後“全美首波總統選票”結果就揭曉，拜登將該鎮的5張合格選票全部拿下，率先取得領先。沒過多久，擁有22位居民的小鎮米爾斯菲就跟上腳步，在午夜鐘響後開放投票，特朗普在該鎮拿下了16票，贏過拜登的5票。

該報道說，目前特朗普在這兩個小鎮總計16票，暫時領先拜登的10票。

據自由時報說，按照美國選舉法規，居民人數百人以下的小鎮可在午夜12點展開投票工作，也可在投票作業結束後提早關閉，過去位於新罕布夏州的3個小鎮迪克斯維爾、米爾斯菲以及哈特斯（Hart\'s Location）都會進行午夜投票，不過哈特斯今年因為疫情緣故，取消午夜投票，改為當地時間上午11點至晚間7點進行投票。

不過分析指出，這些小鎮的“頭香”選票並無法預測最後的贏家，甚至無法準確預測該州最後的選舉人票數，例如2016年美國總統大選中，希拉里克林頓拿下了迪克斯維爾的多數選票，但最後特朗普仍拿走新罕布夏州的選舉人票。