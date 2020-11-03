美國選舉分歧或引騷亂擔憂 各地已封門加鎖躲暴力

美國總統大選今天投票，聯邦調查局（FBI）昨天就發警告，俄勒岡州波特蘭市（Portland）可能出現相關武裝衝突，因為波特蘭已成美國徹底分裂、隨時可能動蕩的象徵。美國商界領袖呼籲，大選過後，就算結果出現爭議，導致街頭和企業內部出現騷亂，各界仍應保持冷靜。不少大城市都防患於未然，店鋪櫥窗加釘防護。

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據中央社報道，美國總統大選投票前夕日，聯邦調查局（FBI）警告，俄勒岡州波特蘭市（Portland）可能出現相關武裝衝突，因為波特蘭已成美國徹底分裂、隨時可能動蕩的象徵。

波特蘭在立場上一向偏自由派，這座城市今年夏天已經歷大規模反種族歧視示威，當時聯邦警察到場維安，加上“驕傲男孩”等右翼民兵團體湊熱鬧，更激化局勢。

該報道引述法新社消息稱，3日的投票料將呈兩極分化，現任總統特朗普可能成功連任，也可能被民主黨籍對手拜登（Joe Biden）拉下馬，令人擔心恐出現更致命的街頭暴力。不管是特朗普或拜登勝出，抑或票數僵持不下，都已有群眾規畫上街抗議，市區商家正準備用木板加固櫥窗。由於今年采郵寄投票方式的選民暴增，預期會拖慢全國計票速度。

FBI波特蘭特別探員甘農（Renn Cannon）接受法新社訪問時說：“我最擔心兩方敵對陣營可能發生武裝衝突。”他提到今年8月一名極右派支持者在波特蘭遭槍擊身亡的例子，並表示“情況可能惡化到危險的程度，如果群情激憤，最終可能以不幸或悲劇性的暴力行為收場”。

FBI在波特蘭辦公室有250名人力。甘農說，他們已投入更多資源防範與選舉相關的犯罪行為，包括脅迫選民、舞弊及外國網絡攻擊等。

同時，俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）今天發布行政命令，把波特蘭治安交由州立部隊負責，並要國民兵待命，這等於推翻波特蘭市禁用催淚瓦斯的命令。布朗提醒：“這次大選和我們這輩子的其他選舉都不一樣。”

部分波特蘭選民也擔心情況失控，但甘農認為，好在俄勒岡州完全采郵寄投票，所以明天不太可能出現容易成為攻擊目標的投票人龍。不過，他說，令人擔心的一點是，計票結果可能要數日、甚至數周才能確定，俄勒岡州恐怕會有許多示威活動。俄勒岡州州長布朗表示，“我不知道這些示威活動有沒有武裝力量”，但目前並未發現特定威脅。

美國商界領袖昨天呼籲，今天大選過後，就算結果出現爭議，導致街頭和企業內部出現騷亂，各界仍應保持冷靜。

中央社說，商界領袖的憂慮，從美國多座城市的零售商店紛紛用木板封住櫥窗避免選後動亂，商界主管也對民眾選後反應憂心忡忡，都可以看得出來。

社群媒體臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）上周警告，此次大選是對臉書的“考驗”。

此次大選競爭激烈，美國企業致力保持政治中立之際，除了加強安全措施，也嚴防員工間因政治看法相左而爆發衝突。

總統特朗普或會挑戰選舉結果的合法性，讓人更擔心會爆發衝突。

商業風險顧問公司“風險控制”（Control Risks）副董事伍德（Allison Wood）告訴法新社：“對許多公司而言，這一直是場很難度過的大選。”據伍德指出，零售業者最關心的是會不會有人劫掠或暴動，員工則擔心街頭騷亂讓他們無法順利到班。企業也擔心兩極化的政治觀點助長街頭紛爭，導致工廠等設施爆發衝突事件。

美國大型保全公司Allied Universal主管史谷勒（Joshua Skule）表示，最近客戶的要求包括增加保全、保護主管，以及積極主動蒐集情報等等。據史谷勒表示，無論大選最後結果如何，全美各大城市預料都會出現大型集會和示威活動，至於會不會爆發暴力事件，則要由多種因素來決定，包括獲勝的候選人、選舉結果拖延、社群媒體刻意扭曲新聞事件等。伍德表示：“這很明顯是場政治光譜兩端都很緊張的大選。”

中央社引據商業風險顧問公司“風險控制”（Control Risks）副董事伍德警告，“大家都認為這場大選攸關存亡，那種情緒可能會迅速轉變為暴力和劫掠。”