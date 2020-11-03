蓬佩奧強烈譴責港府拘捕8民主派人士

美國國務卿蓬佩奧周一在Twitter發文，強烈譴責香港警方近日拘捕八名泛民主派政治人物。指“恐嚇泛民議員的企圖，是香港政府與專制中共串謀的另一例子。我們與港人站在同一陣線。”

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港島總區刑事部警司陳永裕1日召開記者會，指經過與律政司諮詢之後，警方同日自清晨開始，在g不同地點逮捕了6男1女，包括現任及前任立法會議員和議員助理。陳警司指被捕者均涉嫌與今年5月8日（上屆立法會議期）的內務委員會擾亂事件有關。被捕者均獲準保釋候審。翌日，警方又逮捕了多一名立法會議員許智峯，涉及立法會內會混亂事件。

然而當記者追問為何只有民主派議員被捕但鬧事者也包括了建制派議員，陳警司拒絕回應記者的提問。

被捕者包括9月起拒絕延任的議會陣線朱凱廸和人民力量陳志全，以及民主黨胡志偉、尹兆堅、黃碧雲及泛民張超雄4名現任議員，餘下一人則為工黨主席郭永健。是次大搜捕，與民主派議員5月8日當天企圖阻止民建聯李慧瓊“奪權”搶去主持立法會內務委員會會議的主持人權力所觸發的衝突有關。

警方在記者會上表示，立法會綜合大樓5月8日1樓1號會議室準備舉行內會期間，有議員做出騷擾行為，包括衝向的保安人員以及在高處丟下大量紙張。警方在經過詳細調查以及跟律政司諮詢之後在今天做出拘捕行動。

至下午4時許，所有被捕人士陸續獲準保釋。7人被控以違反香港法例第382章《立法會（權力及特權）條例》有關的“藐視罪”及“干預立法會人員罪”，案件將於本周四（5日）下午在東區裁判法院提訊。

民主黨主席胡志偉是最早獲準保釋離開警署的一人，他獨自步出黃大仙警署，未有停步接受訪問。他邊行邊透露以一千元港幣保釋，周四提堂。對被捕一事胡稱：“這種事情早已有所預備，總會發生！”然後自行離去。

其後民主黨的尹兆堅離開荃灣警署後見記者，指自己被警方根據《立法會（權力及特權）條例》控告3罪，分別是一條藐視及兩條幹預礙立會人員執行職務，將於周四（5日）提堂。他指目前立法會有很多爭議性議題，質疑政權和立法會主席之間“扯j貓尾”令大量議員無法出席會議，藉此縮短討論時間，形容“相當難看同無恥”。

尹兆堅又對警方控罪感到錯愕，強調當日建制派違規奪權，民主派是因不滿李慧瓊強行奪去主持內務委員會會議的權力，才出來抗議及阻止建制派，“如果要講藐視立法會，很明顯系建制派、李慧瓊、立法會大會主席藐視立法會既有程序”。