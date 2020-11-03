豪賭特朗普贏選 英國神秘人賭擲500萬美元

美國總統大選舉行之際，英國一名神秘商人豪擲500萬美元（約新台幣1.43億元），押寶美國總統川普贏得連任，據信這是史上關於政治的最大賭注。據英國媒體說，這名神秘賭客不是唯一在最後時刻突然押寶特朗普的人士。英國立博博彩公司（Ladbrokes Plc）指出，選戰最後一周所有賭注中有3/4押寶特朗普。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，史上最大政治賭注 英神秘賭客砸1.43億台幣押寶特朗普。該報道引述英國太陽報（The Sun）消息，這位賭客是居於海外的富有前銀行家，他透過在加勒比海小島古拉索（Curacao Island）註冊的私人博奕業者，對3日舉行的美國總統大選冒險一搏。

據這名前銀行家的友人表示，他在砸下這場高風險賭注前，曾向“特朗普選舉陣營內部人士”請益，這場賭注可能讓他抱回近1500萬美元支票。一名博奕業消息人士告訴太陽報：“關於這個賭注的消息已經傳開，我們認為這是史上關於政治的最大賭注。”

這名神秘賭客不是唯一在最後時刻突然押寶特朗普的人士。英國立博博彩公司（Ladbrokes Plc）指出，選戰最後一周所有賭注中有3/4押寶特朗普。

該報道稱，但在美國人民3日投票選總統之際，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）無疑仍是博奕業者較看好的人選。

根據英國線上博弈平台必發（Betfair Exchange），英國一位不具名人士上周末下注100萬英鎊（129萬美元）賭拜登勝選。若拜登贏得這場激烈選戰擊敗特朗普，這名下注賭客將抱回198萬6903美元。必髮指出，已有3億3700萬美元賭金押注在這場大選。