選前之夜他倆是如何競鬥？

全球矚目的美國大選今天投票，選前最後一夜，特朗普與拜登各自是如何競選造勢最後一搏的呢？美國民主黨總統候選人拜登昨天晚上在選前之夜最後一場大型造勢集會上呼籲選民從共和黨籍總統特朗普手中「奪回」美國民主。而特朗普則重返舊地，來到4年前選前之夜造勢的大急流城（Grand Rapids），在這裡舉行連任之役的最後衝刺。

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據法新社消息，選前之夜拜登籲選民奪回美國民主。77歲的前副總統拜登（Joe Biden）昨天在關鍵搖擺州賓州匹茲堡舉行熱鬧喧騰的開車入場造勢大會上表示：「起身奪回我們民主的時刻到了。我們一定可以的。」

他向台下歡呼和鳴笛的民眾說：「我有預感我們明天將大獲全勝。」他還說，一但當選總統，他將從「第一天起採取行動讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情獲得控制」。稍早拜登說，大選獲勝他將結束4年以來的亂象。

據法新社說，美國民主黨總統候選人拜登於選舉日前在全國多數搖擺州民調都居領先地位，不過特朗普依舊堅稱民調有誤，表示自己會和2016年大選一樣翻盤勝選。

據「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站全國民調顯示，拜登（Joe Biden）以平均50.7%支持率領先特朗普的43.9%，高出6.8個百分點。

法新社說，真清晰政治民調結果大致與其他主流民調網站平均結果吻合，FiveThirtyEight.com網站民調顯示拜登全國支持率平均領特朗普普8.4個百分點。

拜登在選前的支持率比2016年代表民主黨參選的希拉里克林頓（Hillary Clinton）足足高出逾2倍，當年希拉里克林頓雖然民調勝出，最後卻敗在選舉人團（Electoral College）票數，眼睜睜看着特朗普坐上總統大位。

據法新社，特朗普最後造勢重返2016選前夜舊地。正常狀況下，密西根州並非共和黨人得以染指之地，但特朗普4年前卻讓大家眼鏡掉滿地，石破天驚地，在美國總統大選攻陷了這一州。是迷信嗎？今晚他重返舊地，來到4年前選前之夜造勢的大急流城（Grand Rapids），在這裡舉行連任之役的最後衝刺；據法新社認為，或許，這也將是他政治生涯的最後大會。

特朗普是1988年以來頭一位攻陷密州的共和黨總統候選人，因為這裡向來是民主黨「藍牆」中最難敲下的一塊磚之一。特朗普當時表示：「你們有想過，會在接近凌晨一點聆聽一場重要的演講嗎？我們瘋了嗎？這很瘋狂嗎？這的確很瘋狂。」

當時的支持者今天重新歸隊，而他們心心念念的，就是要和4年前一樣，讓世界再次跌破眼鏡。在冷冽陽光下排着隊的男女老幼，各自掏出足證自己是鐵桿特粉的各式物品，帽子、T恤、旗子都是不可或缺，甚至還有人穿了件連帽上衣，上頭寫着：「女同志支持特朗普」。

據法新社說，2016年大選競選期間，民主黨候選人希拉里因為太過自信能拿下密州，鮮少踏足此地，直到選前最後一天，她才緊急加辦大急流城造勢會；對手特朗普見狀，也安排了活動拚場。

和美國南方多半支持共和黨不同，4年前，密州完全沒有一個郡有9成票數投給特朗普；而那一年，在漠不關心的民主黨人和狂熱過頭的共和黨人之中，川普以1萬704票差距擊敗對手，這差距微乎其微，僅占密州總票數的0.3%。

密州是工會蓬勃、技術勞工為主的一州，汽車商福特（Ford）、通用（General Motors）、克萊斯勒（Chrysler）合力鞏固了底特律的全球盛名，第2大城大急流市則以傢具製造以及氣囊等汽車供應鏈着稱。

去年密州製造業流失5000個工作，另有6萬人因疫情衝擊丟掉飯碗，但地方經濟並非一蹶不振，而是正在轉型到自動化的過程。大急流城附近城市肯特伍德（Kentwood）市長凱普里（Stephen Kepley）告訴法新社，老闆現在找不到足夠的人手。

據法新社報道，新工作的提供者之一是亞馬遜（Amazon），這家零售巨頭今年在大急流城開設大型配送中心，而其老闆，正是特朗普罵得非常兇的貝佐斯（Jeff Bezos）。貝金斯（Rick Bekins）把自家土地賣給亞馬遜開設這座配送中心，他住了19年的房子將夷為平地，作為亞馬遜停車場用地。62歲的貝金斯提及2016年他「勉強」投下的一票：「我投票（給特朗普）不是要讓他當我的牧師、當我的心靈導師，我投給他，是要他當我國的領導者。」貝金斯「過了4年，我還是會投給他，因為我沒有更好的選擇。」