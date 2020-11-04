美國2020大選-贏佛州的特朗普暫落後

美國2020年大選的計票仍在進行之中，尋求連任的共和黨候選人特朗普在佛羅里達州（Floride）所取得的優勢比2016年大一屆總統選舉時更明顯。但民主黨候選人拜登在全美的得票數目前暫時高於特朗普。

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在佛羅里達州，美國民主黨此前認為，Covid-19疫情可能改變共和黨內退休人士的投票選項，在拉丁裔選民中的積極動員也應對其有益。然而，事與願違。共和黨人甚至在民主黨的歷史重鎮邁阿密（Miami）當選市長。

據本台RFI記者Carlotta.M周三（2020年11月4日）發自邁阿密的現場的報道，一位支持民主黨的選民在接受採訪時，對開票結果感到失望。在通報投票結果的電視屏幕前，選民David表示，如果特朗普勝選，他將不予接受。

在邁阿密的一間酒吧，許多三十來歲的選民-曾參加地方候選人競選造勢的左派核心支持者，希望看到一股“藍潮”。

Nathan.P在採訪中對民主黨所募到的巨額競選資金的使用提出其看法表示，民主黨的競選經費都用在了電視廣告上，沒有挨家挨戶地做宣傳，沒有寄信件，尤其是沒有與選民溝通。競選經費沒有得到妥善使用。而特朗普則在美國古巴裔社區外開展動員。

手拿酒杯的Angel高興地說，最近幾年挺好，尤其是經濟。那將得以繼續。Angel祝特朗普勝選，他認為，第一任四年做得不錯，未來四年將能真正行使總統權力。

本文截稿時，2020年美國大選的最終結果尚未揭曉。在有29張選舉人票的佛羅里達州點票完成96%之際，特朗普的得票率為51，2%, 拜登為47，8%。

就全美選情，民主黨總統候選人拜登儘管沒有贏得佛州，但他目前暫時領先。

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