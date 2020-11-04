擔心與尷尬 美國的盟友罕見不知所措

美國大選投票落幕，但結果最終還沒有揭曉，與此同時，共和黨與民主黨發生爭議。美國選民也發生分歧，受害動蕩的危險驟升。這一場前所未見的美國選舉，讓眾多盟友瞠目結舌並且尷尬，除了罕見發生盟友國家公開表示擔心美國選後騷亂，各國不知道該祝賀誰當選。

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據路透社報道，“誰贏了？”美國大選恐有爭議，盟友面臨不知該向誰祝賀的尷尬處境。隨着美國人陸續前往投票站，全球各國的總理和總統都面臨著一個微妙的問題即何時祝賀最終的獲勝者，尤其是考慮到選舉結果可能會受到質疑的情況下。

一方面，有可能出現普選和選舉人團的結果不一致的情況。此外，美國總統特朗普一再聲稱郵寄選票容易出現舞弊，暗示他可能不會接受選舉結果，並表示獲勝者可能必須由最高法院來決定。

據一位北歐領導人的外交政策顧問說，“你希望迅速且明確地表示祝賀，特別是對這樣一個重要的盟友，” 他說，“但這次是有風險的。若不想出錯，或者行動太快。我們可能在選舉日後先等上一段時間再說。”這位外交政策顧問回憶2000年美國大選時的情景。在美國電視網絡宣布小布什(小布希)(George W. Bush)獲勝後，多國領導人向他表示祝賀，其中包括德國和法國的總統、新西蘭總理以及南非、韓國和日本的執政黨。

五周後最高法院裁定布什勝出，戈爾敗選。與此同時，部分領導人撤回他們的祝賀。其他領導人只是保持沉默。

據該報道，2016年特朗普和希拉里的那場競選就出現了類似的膠着結果，希拉里在普選票中勝出，但特朗普獲得了選舉人團的支持。

路透社引述歐盟執委會前主席容克稱，對於今年的選舉，重要的是不要太早送去祝賀。歐盟另一位領導人的顧問稱情況“複雜且微妙”，稱這要看投票結果是否清晰，以及兩位候選人是否接受這樣的結果。他暗示，兩位候選人可能都宣布自己勝選。他還提到另一個外交難題。如果拜登勝出，打電話給特朗普表達安慰可能也不是明智之舉？

路透社說，特朗普總統任期要到1月20日，顯示尊重是明智的做法。