特朗普又說話：搖擺州全贏了！可以慶祝了！

美國總統大選開跑，雙方選情膠着，雖民主黨候選人拜登以238張選舉人票暫時領先共和黨候選人特朗普的213張，不過特朗普在關鍵搖擺州的選情目前仍十分樂觀，特朗普在當地時間凌晨2點多現身白宮發表談話，他相當有自信的直呼“搖擺州領先！全贏了！可以準備慶祝了！”幾乎在同時，拜登陣營宣告即將成功獲得選舉人票門檻邁進白宮，今天夜裡就宣布當選。

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據自由時報今天報道說，現身白宮發表演說特朗普高呼：搖擺州全贏可以慶祝了！

該報道綜合外媒消息，特朗普順利拿到關鍵搖擺州佛州的29張選舉人票，美東時間4日凌晨他先在推特表示將會發表聲明，並直言此次選戰將是“一個巨大的勝利”；隨後再發出推文稱“有人企圖竊取大選”，強調“我們贏面較大，但‘他們’想偷走這場選舉，我們絕不會讓他們這麼做，投票站關閉後不能繼續投票”，該篇貼文被推特標籤為爭議推文。特朗普和家人於美東時間4日凌晨2點多現身白宮，特朗普在演講開始，先感謝投給他的民眾，而現今的關鍵搖擺州都略微領先，“我們要準備出門慶祝了！我們全贏了！”他先特別提到媒體已經宣布他拿下的佛州、德州以及俄亥俄洲，透露“德州州長已經主動致電給他慶祝”。

該報道稱，特朗普也自行宣布自己已經拿下賓州、喬治亞州、密西根州、威州以及北卡州等搖擺州，即使這些州的結果仍未底定，但他認為拜登陣營已然趕不上他。至於拜登拿下了亞利桑那州，他仍認為可能會翻盤，不過他也表示“根本不需要亞利桑那州的票都會贏”。

據該報道，特朗普表示，這是他的勝選之夜，更直呼自己一定勝選，已經勝選，“大選已經結束了”，現場支持者過程非常興奮，現場歡聲雷動。

自由時報報道說，特朗普的搭檔彭斯也上台發表談話，他先是感謝選民力挺，但也強調需要保持選舉的公正性，至於特朗普自行宣布拿下的州，他也說“我們領先的幅度很大！我們正在勝選的路上！我們會讓美國再次偉大！”