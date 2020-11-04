美國總統大選勝負難分，民調錯得離譜成了輸家

2020美國總統大選民調錯得離譜：11月3日投票日前夕公布的幾乎所有民調都顯示，民主黨總統候選人拜登的支持率，比競選連任的總統特朗普多了10個百分點左右。但3日晚開票的結果顯示，拜登並沒大贏，儘管一些州的選票仍在點算中，最後的結果也不會有任何一方大贏。專家指出，這是在重演2016年大選民調低估特朗普支持率的現象，最後無論誰贏，民調都是輸家。

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美國廣播公司（ABC）與《華盛頓郵報》選前民調顯示，拜登在威斯康星州的支持率領先高達17個百分點，結果開票過程顯示特朗普與拜登得票率相差無幾，特朗普一度以49.3%領先拜登的49%。

昆尼皮克大學（Quinnipik University）選前民調顯示，拜登在佛羅里達州領先特朗普5個百分點，在俄亥俄州領先4個百分點，結果特朗普在這兩個州都獲勝，得票率分別比拜登多了3個和8個百分點。埃默生學院（Emerson College）與昆尼皮克大學的民調還顯示，特朗普與拜登在德州勢均力敵，但結果特朗普獲勝。

民調業者卡哈利指出：民調公司忽略了一個事實，就是受訪者講出訪問者想聽的話，而不是表達自己的真實想法。他說：我從不認為人們說出來的就是真實想法。

另一名民調業者卡普廷說，“害羞”的特朗普支持者很可能決定這次大選的結果。就像2016年一樣，特朗普的支持者似乎比較害羞，會在投票日出來投票，但平時不表明意向。